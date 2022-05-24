Германия24 мая 2022, 13:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в Германии
24 мая 2022, 13:47 |
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«Бавария» официально сообщила о подписании защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. 24-летний марокканец перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента.
Контракт Мазрауи рассчитан до лета 2026 года. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.
В нынешнем сезоне на счету Мазрауи 5 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аякс» во всех турнирах. В СМИ о переходе защитника в «Баварию» сообщали еще 11 мая.
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