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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
Германия
24 мая 2022, 13:47 |
975
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса

Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в Германии

24 мая 2022, 13:47 |
975
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса
ФК Бавария

«Бавария» официально сообщила о подписании защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. 24-летний марокканец перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента.

Контракт Мазрауи рассчитан до лета 2026 года. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Мазрауи 5 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аякс» во всех турнирах. В СМИ о переходе защитника в «Баварию» сообщали еще 11 мая.

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Нуссаир Мазрауи Бавария Аякс
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Источник ФК Бавария
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