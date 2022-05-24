ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала защитника Аякса

«Бавария» официально сообщила о подписании защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. 24-летний марокканец перейдет в мюнхенский клуб на правах свободного агента.

Контракт Мазрауи рассчитан до лета 2026 года. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Мазрауи 5 голов и 4 ассиста в 34 матчах за «Аякс» во всех турнирах. В СМИ о переходе защитника в «Баварию» сообщали еще 11 мая.