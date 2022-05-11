Источник: Бавария подписала защитника Аякса

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в «Баварии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мазрауи перейдет в «Баварию» на правах свободного агента. Контракт с 24-летним марокканцем уже согласован, игрок уже прошел медосмотр.

Мазрауи может стать не последним игроком «Аякса», которого «Бавария» подпишет нынешним летом. Вместе с ним в Мюнхен может отправиться Райан Гравенберх.