Германия11 мая 2022, 17:43 | Обновлено 11 мая 2022, 18:04
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Источник: Бавария подписала защитника Аякса
Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в Германии
11 мая 2022, 17:43 | Обновлено 11 мая 2022, 18:04
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Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в «Баварии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мазрауи перейдет в «Баварию» на правах свободного агента. Контракт с 24-летним марокканцем уже согласован, игрок уже прошел медосмотр.
Мазрауи может стать не последним игроком «Аякса», которого «Бавария» подпишет нынешним летом. Вместе с ним в Мюнхен может отправиться Райан Гравенберх.
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