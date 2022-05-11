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Германия
11 мая 2022, 17:43 | Обновлено 11 мая 2022, 18:04
264
0

Источник: Бавария подписала защитника Аякса

Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в Германии

11 мая 2022, 17:43 | Обновлено 11 мая 2022, 18:04
264
0
Источник: Бавария подписала защитника Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи продолжит карьеру в «Баварии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мазрауи перейдет в «Баварию» на правах свободного агента. Контракт с 24-летним марокканцем уже согласован, игрок уже прошел медосмотр.

Мазрауи может стать не последним игроком «Аякса», которого «Бавария» подпишет нынешним летом. Вместе с ним в Мюнхен может отправиться Райан Гравенберх.

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Нуссаир Мазрауи Аякс Бавария Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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