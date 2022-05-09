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  4. Источник: Бавария подписала молодого таланта Аякса
Германия
09 мая 2022, 22:05 |
795
0

Источник: Бавария подписала молодого таланта Аякса

Райан Гравенберх продолжит карьеру в Германии

09 мая 2022, 22:05 |
795
0
Источник: Бавария подписала молодого таланта Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Граверберх

«Бавария» договорилась с «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Райана Гравенберха. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

С самим игроком чемпионы Германии согласовали 5-летний контракт. Зарплата 19-летнего хавбека составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

В нынешнем сезоне на счету Граверберха 3 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В январе Граверберхом активно интересовался «Реал».

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Бавария Райан Гравенберх Аякс Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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