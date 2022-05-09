Германия09 мая 2022, 22:05 |
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Источник: Бавария подписала молодого таланта Аякса
Райан Гравенберх продолжит карьеру в Германии
09 мая 2022, 22:05 |
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«Бавария» договорилась с «Аяксом» по поводу трансфера полузащитника Райана Гравенберха. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
С самим игроком чемпионы Германии согласовали 5-летний контракт. Зарплата 19-летнего хавбека составит 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
В нынешнем сезоне на счету Граверберха 3 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
В январе Граверберхом активно интересовался «Реал».
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