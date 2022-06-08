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  4. Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек
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08 июня 2022, 07:10 | Обновлено 08 июня 2022, 07:17
523
0

Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

08 июня 2022, 07:10 | Обновлено 08 июня 2022, 07:17
523
0
Три потери у сборной, юниоры U-19 не вышли на Евро из-за желтых карточек
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7 июня.

1. Петраков поставил задачу! Тренировка сборной в Дублине: кадровые проблемы
Цель сине-желтых в Лиге наций - выиграть лигу B и вернуться в элитную лигу A

2. Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Наставник сборной Украины – о старте в новом розыгрыше Лиги наций

3. Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Финишировали на втором месте из-за количества желтых карточек

4. На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и сыграют с Францией

5. Лига наций. Англия спасла игру против Германии, Италия победила Венгрию
7 июня состоялись матчи второго тура Лиги наций

6. Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ
13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля

7. Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов
Киевское «Динамо» начнет выступления с Q2, а «Шахтер» – с группового раунда

8. В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Война изменила многое в украинском футболе

9. Японский Монстр! Иноуэ уничтожил Донэйра за два раунда и объединил пояса
7 июня в Японии состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

10. Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Конечно же, о Фернандиньо, который покидает «Манчестер Сити»

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Источник Sport.ua
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