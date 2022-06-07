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  4. Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
Молодежные турниры
07 июня 2022, 22:05 | Обновлено 07 июня 2022, 22:24
3491
2

Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022

Финишировали на втором месте из-за количества желтых карточек

07 июня 2022, 22:05 | Обновлено 07 июня 2022, 22:24
3491
2
Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022
uaf.ua

Сборная Украины U-19 провела последний матч финального раунда отбора на Евро-2022. Команда Владимира Езерского обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

К сожалению, по дополнительным показателям сборная Сербии, у которой 7 очков, опережает нашу команду. Именно сербы поедут на Евро.

При этом Украина и Сербия между собой сыграли вничью, имеет равное количество очков, голов (6) и разницу (+2), поэтому все решил дисциплинарный фактор: количество желтых и красных карточек.

Их у Сербии меньше (10 против 13-ти), поэтому Украина U-19 не сыграет на Евро.

Отбор Евро-2022 U-19

Украина U-19 - Нидерланды U-19 2:1
Голы: Козик, 55, Попов, 90 - Поку, 15

Украина: Ледвий, Роман, Козик, Сапуга, Фарина, Булеза, Лосенко (Яцык, 46), Пудгурский, Квасница (Малыш, 75), Волошин (Попов, 81), Царенко (Микитишин, 46)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vlad Rasevski
Просто не фарт - дисципліну як раз в цьому віку і виховують🥲
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+3
Vlad Rasevski
І у голандців 1 очко а не 2
Ответить
0
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