Украина U-19 обыграла Нидерланды, но драматично не вышла на Евро-2022

Сборная Украины U-19 провела последний матч финального раунда отбора на Евро-2022. Команда Владимира Езерского обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

К сожалению, по дополнительным показателям сборная Сербии, у которой 7 очков, опережает нашу команду. Именно сербы поедут на Евро.

При этом Украина и Сербия между собой сыграли вничью, имеет равное количество очков, голов (6) и разницу (+2), поэтому все решил дисциплинарный фактор: количество желтых и красных карточек.

Их у Сербии меньше (10 против 13-ти), поэтому Украина U-19 не сыграет на Евро.

Отбор Евро-2022 U-19

Украина U-19 - Нидерланды U-19 2:1

Голы: Козик, 55, Попов, 90 - Поку, 15

Украина: Ледвий, Роман, Козик, Сапуга, Фарина, Булеза, Лосенко (Яцык, 46), Пудгурский, Квасница (Малыш, 75), Волошин (Попов, 81), Царенко (Микитишин, 46)