На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией

На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9.

В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня.

Евро-2022 по мини-футболу

Группа D

04.06. Венгрия – Португалия – 5:0

05.06. Венгрия – Украина – 0:2

– 0:2 05.06. Турция – Португалия – 1:5

06.06. Украина – Турция – 6:1

– Турция – 6:1 07.06. Венгрия – Турция – 8:0

07.06. Украина – Португалия – 2:2

Турнирная таблица

1/8 финала, 8 июня

21:15. Словакия – Грузия

11:30. Азербайджан – Израиль

13:00. Сербия – Венгрия

14:30. Черногория – Казахстан

16:30. Украина – Франция

– Франция 18:00. Италия – Болгария

19:30. Румыния – Португалия

23:00. Англия – Чехия

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