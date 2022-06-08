Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Другие новости
08 июня 2022, 03:05 | Обновлено 08 июня 2022, 03:33
198
0

На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и сыграют с Францией

08 июня 2022, 03:05 | Обновлено 08 июня 2022, 03:33
198
0
На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
EMF Euro

На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).

Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9.

В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня.

Евро-2022 по мини-футболу

Группа D

  • 04.06. Венгрия – Португалия – 5:0
  • 05.06. Венгрия – Украина – 0:2
  • 05.06. Турция – Португалия – 1:5
  • 06.06. Украина – Турция – 6:1
  • 07.06. Венгрия – Турция – 8:0
  • 07.06. Украина – Португалия – 2:2

Турнирная таблица

1/8 финала, 8 июня

  • 21:15. Словакия – Грузия
  • 11:30. Азербайджан – Израиль 
  • 13:00. Сербия – Венгрия
  • 14:30. Черногория – Казахстан
  • 16:30. Украина – Франция
  • 18:00. Италия – Болгария
  • 19:30. Румыния – Португалия
  • 23:00. Англия – Чехия

Сетка плей-офф

По теме:
Мини-футбол. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Турцию на Евро-2022
Йожеф САБО: «Милевский пропил свое мастерство. Какая сборная?»
мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Португалия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»
Футбол | 07 июня 2022, 21:19 2
Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»
Вице-президент Кривбасса: «УПЛ должна играть в Украине. Это правильно»

Артем Гагарин считает, что не стоит проводить матчи УПЛ в других странах

Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Футбол | 07 июня 2022, 13:31 16
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?

Конечно же, о Фернандиньо, который покидает «Манчестер Сити»…

Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Футбол | 07.06.2022, 21:10
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Футбол | 07.06.2022, 11:08
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
МАРКЕВИЧ: «Однозначно надо потихоньку омолаживать состав сборной Украины»
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Футбол | 08.06.2022, 03:59
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Германия – Англия – 1:1. 50-й гол Кейна спас англичан. Видео голов и обзор
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
06.06.2022, 03:45 11
Футбол
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
Новичок АПЛ предложит почти 12 млн евро за Довбика
06.06.2022, 12:44 1
Футбол
НБА. Воины наносят ответный удар. Голден Стэйт сравнял счет в финале
НБА. Воины наносят ответный удар. Голден Стэйт сравнял счет в финале
06.06.2022, 07:01
Баскетбол
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
06.06.2022, 15:14
Теннис
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
ВИДЕО. Как выглядел автогол Ярмоленко с трибун стадиона Кардифф Сити
06.06.2022, 12:10 3
Футбол
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
Свой Хеннесси мы попробуем чуть позже
06.06.2022, 12:35 22
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
Виктор ВАЦКО: «Горите в аду, сраные орки»
06.06.2022, 01:55 22
Футбол
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
Динамо та FAVBET проведуть благодійні кіберспортивні матчі
06.06.2022, 12:00
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем