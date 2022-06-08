Другие новости08 июня 2022, 03:05 | Обновлено 08 июня 2022, 03:33
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На ЧЕ по мини-футболу Украина выиграла группу, сыграв вничью с Португалией
Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места и сыграют с Францией
08 июня 2022, 03:05 | Обновлено 08 июня 2022, 03:33
198
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На Евро-2022 по мини-футболу, который проходит в Словакии, сборная Украины выиграла группу, сыграв вничью в 3-м туре с командой Португалии (2:2).
Сине-желтые вышли в плей-офф с первого места, набрав в группе D 7 очков из 9.
В 1/8 финала Украина сыграет против Франции, матч пройдет 8 июня.
Евро-2022 по мини-футболу
Группа D
- 04.06. Венгрия – Португалия – 5:0
- 05.06. Венгрия – Украина – 0:2
- 05.06. Турция – Португалия – 1:5
- 06.06. Украина – Турция – 6:1
- 07.06. Венгрия – Турция – 8:0
- 07.06. Украина – Португалия – 2:2
Турнирная таблица
1/8 финала, 8 июня
- 21:15. Словакия – Грузия
- 11:30. Азербайджан – Израиль
- 13:00. Сербия – Венгрия
- 14:30. Черногория – Казахстан
- 16:30. Украина – Франция
- 18:00. Италия – Болгария
- 19:30. Румыния – Португалия
- 23:00. Англия – Чехия
Сетка плей-офф
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