7 июня в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2022/23.

В соответствии с рейтингом, определяющим представительство ассоциаций в еврокубках в сезоне 2022/23, в предварительном раунде выступят чемпионы Эстонии, Сан-Марино, Андорры и Исландии. Два клуба с самым высоким рейтингом, «Левадия» и «Ла-Фиорита», были сеяными при жеребьевке полуфиналов.

За эстонскую «Левадию» весной выступали украинцы Артем Щедрый и Алексей Хобленко, оба на правах аренды из «Кривбасса».

Первая жеребьевка определила полуфинальные пары, причем первая команда пары будет номинальным хозяином. Дополнительная жеребьевка определила, победитель какой пары будет номинальным хозяином финального матча.

Предварительный раунд представляет собой мини-турнир, который пройдет в Исландии. Он состоит из двух полуфиналов 21 июня и финала три дня спустя. Все противостояния проходят в формате одного матча и состоятся в Исландии.

Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, который состоится 5/6 и 12/13 июля. Победители этого этапа будут определяться уже по итогам двух матчей. Три команды, вылетевшие из Лиги чемпионов в предварительном раунде, перейдут в Лигу конференций (Путь чемпионов), где стартуют со второго отборочного раунда.

Квалификация первого и второго раундов Лиги чемпионов состоятся 14 и 15 июня соответственно. Именно с Q2 стартует киевское «Динамо». А у донецкого «Шахтера» есть прямой пропуск в групповой раунд ЛЧ.

Лига чемпионов 2022/23. Предварительный раунд

Полуфиналы, 21 июня

1. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия)

2. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра)

Финал, 24 июня

Победитель пары 2 – Победитель пары 1

Сетка предварительного раунда

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine