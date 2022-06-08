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  4. Петраков поставил задачу! Тренировка сборной в Дублине: кадровые проблемы
Лига наций
08 июня 2022, 01:30 | Обновлено 08 июня 2022, 01:44
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0

Петраков поставил задачу! Тренировка сборной в Дублине: кадровые проблемы

Цель сине-желтых в Лиге наций - выиграть лигу B и вернуться в элитную лигу A

08 июня 2022, 01:30 | Обновлено 08 июня 2022, 01:44
135
0
Петраков поставил задачу! Тренировка сборной в Дублине: кадровые проблемы
УАФ

Новый турнир – новое задание. Именно это подчеркнул главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Рулевой обратился к команде перед началом официальной тренировки на стадионе «Авива», где сине-желтые 8 июня стартуют в розыгрыше Лиги наций 2022/23. Коуч четко озвучил цель, которая стоит перед национальной командой – вернуться в элитную Лигу А. На это сейчас и будут направлены все усилия игроков и тренеров.

Из-за повреждения или физического состояния в предматчевой тренировке не участвовали три сборника. Были проведены МРТ и КТ, которые зафиксировали повреждение связок голеностопного сустава у Георгия Бущана (на восстановление уйдет около двух недель) и ушиб фаланги мизинца ступни у Тараса Степаненко. Следовательно, эти ребята в Дублине точно не сыграют.

А вот Эдуард Соболь почувствовал легкое недомогание и врачи приняли решение, что ему лучше пропустить тренировку. Сможет ли Эдуард поучаствовать в первом матче Лиги наций с Ирландией, покажет утро в день игры.

Остальные исполнители приняли участие в предыгровом занятии, в течение которого тренерский штаб определялся с составом на поединок. О некоторых игроках, которые выйдут на поле, Александр Петраков сказал на предматчевой пресс-конференции, однако полный стартовый состав традиционно назовет перед выездом команды из гостиницы на стадион. Матч с Ирландией начнется 8 июня в 21:45 по Киеву.

Петраков поставил задачу! Тренировка сборной в Дублине: кадровые проблемы

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Источник Украинская ассоциация футбола
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