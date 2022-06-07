Лига наций. Англия спасла игру против Германии, Италия победила Венгрию
7 июня состоялись матчи второго тура Лиги наций
7 июня состоялись матчи второго тура Лиги наций. Вечером прошли два поединка в Лиге A.
Англия спасла игру против Германии (1:1). Гол на 50-й минуте для немцев забил Йонас Хофман. Ничью для англичан принес Гарри Кейн, удачно исполнив пенальти на 88-й минуте.
Италия одержала победу над Венгрией (2:1). Два гола в первом тайме для Италии забили Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини. Гости отыграли один мяч во втором тайме (автогол Джанлуки Манчини).
В группе впереди Италия (4) и Венгрия (3). Германия имеет 2 очка после двух туров, у Англии пока только 1 пункт.
Лига наций A
- 21:45. Германия – Англия – 1:1
Голы: Хоффман, 50 – Кейн, 88 (пен).
- 21:45. Италия – Венгрия – 2:1
Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (автогол).
Лига наций B
- 19:00. Финляндия – Черногория – 2:0
Голы: Похьянпало, 31, 38.
- 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния – 1:0
Гол: Превляк, 68.
Лига наций C
- 21:45. Литва – Турция – 0:6
Голы: Сынык, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервишоглу, 90+1.
- 21:45. Фарерские острова – Люксембург – 0:1
Гол: Жерсон Родригеш, 74.
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