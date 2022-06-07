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  4. Лига наций. Англия спасла игру против Германии, Италия победила Венгрию
Лига наций
Италия
07.06.2022, FT 2 : 1
Венгрия
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Лига наций
07 июня 2022, 23:59 | Обновлено 08 июня 2022, 00:14
180
0

Лига наций. Англия спасла игру против Германии, Италия победила Венгрию

7 июня состоялись матчи второго тура Лиги наций

07 июня 2022, 23:59 | Обновлено 08 июня 2022, 00:14
180
0
Лига наций. Англия спасла игру против Германии, Италия победила Венгрию
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня состоялись матчи второго тура Лиги наций. Вечером прошли два поединка в Лиге A.

Англия спасла игру против Германии (1:1). Гол на 50-й минуте для немцев забил Йонас Хофман. Ничью для англичан принес Гарри Кейн, удачно исполнив пенальти на 88-й минуте.

Италия одержала победу над Венгрией (2:1). Два гола в первом тайме для Италии забили Николо Барелла и Лоренцо Пеллегрини. Гости отыграли один мяч во втором тайме (автогол Джанлуки Манчини).

В группе впереди Италия (4) и Венгрия (3). Германия имеет 2 очка после двух туров, у Англии пока только 1 пункт.

Лига наций A

  • 21:45. Германия – Англия – 1:1

Голы: Хоффман, 50 – Кейн, 88 (пен).

  • 21:45. Италия – Венгрия – 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 – Манчини, 61 (автогол).

Лига наций B

  • 19:00. Финляндия – Черногория – 2:0

Голы: Похьянпало, 31, 38.

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния – 1:0

Гол: Превляк, 68.

Лига наций C

  • 21:45. Литва – Турция – 0:6

Голы: Сынык, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервишоглу, 90+1.

  • 21:45. Фарерские острова – Люксембург – 0:1

Гол: Жерсон Родригеш, 74.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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