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Лига наций
Литва
07.06.2022 21:45 - : -
Турция
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Лига наций
05 июня 2022, 14:01 |
36
0

Литва – Турция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Турки – явные фавориты

05 июня 2022, 14:01 |
36
0
Литва – Турция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 июня, в Вильнюсе состоится поединок второго тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Литвы примет национальную команду Турции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Литва

 

Литовцы в своей истории ни разу не квалифицировались в финальные части чемпионатов мира и Европы. В отборочной группе на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре нынешнего года, команда Вальдаса Иванаускаса заняла последнее место, набрав лишь три очка.

В прошлом сезоне Лиги наций сборной Литвы удалось сохранить прописку в дивизионе С, финишировав на третьей строчке в квартете с Албанией, Беларусью и Казахстаном. Нынешний сезон турнира литовцы начали с поражения от команды Люксембурга со счетом 0:2.

Турция

 

Команда немецкого специалиста Штефана Кунца является фаворитом группы C1. Еще бы, ведь турки не просто единственные в этой компании участники финальных стадий чемпионатов мира и Европы, они еще и бронзовые призеры Мундиаля 2002 года и Евро-2008.

На ЧМ-2022 Турция выйти не смогла, поскольку проиграла Португалии (1:3) в плей-офф отбора. По итогам прошлого розыгрыша Лиги наций «Лунные звезды» понизились в классе, однако разгромная победа над Фарерскими островами (4:0) показала, что турки вполне способны вернуться в дивизион В.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Турция в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.43 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Литва: Барткус – Баравикас, Климавичюс, Саткус, Ваиткунас, Уткус, Сливка, Ласицкас, Черных, Милашюс, Климавичюс.

Турция: Чакыр – Сеюнджю, Демираль, Кабак, Йылмаз, Чалханоглу, Токоз, Мюлдюр, Актюркоглу, Ундер, Унал.

7 июня, вторник

Литва – Турция
Вильнюс. Стадион ФФЛ. 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе Oll.tv
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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