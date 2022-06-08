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  4. Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу
Лига наций
08 июня 2022, 00:30 | Обновлено 08 июня 2022, 00:51
185
0

Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу

Хавбек «Динамо» отличился в матче Лиги наций с Фарерскими островами

08 июня 2022, 00:30 | Обновлено 08 июня 2022, 00:51
185
0
Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу
Twitter

Форвард Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу в игре Лиги наций.

Единственный гол в матче Люксембурга против Фарерских островов на 74-й минуте с пенальти забил Жерсон.

Жерсон является полузащитником киевского «Динамо», выступающего на правах аренды за турецкий «Эюпспор».

Лига наций C, 2-й тур

Фарерские острова – Люксембург – 0:1

Гол: Жерсон Родригеш, 74 (пен).

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Лига наций Жерсон Родригеш Динамо Киев Эюпспор сборная Люксембурга по футболу сборная Фарерских островов по футболу
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Источник Sport.ua
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