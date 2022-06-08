Лига наций08 июня 2022, 00:30 | Обновлено 08 июня 2022, 00:51
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Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу
Хавбек «Динамо» отличился в матче Лиги наций с Фарерскими островами
08 июня 2022, 00:30 | Обновлено 08 июня 2022, 00:51
185
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Форвард Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу в игре Лиги наций.
Единственный гол в матче Люксембурга против Фарерских островов на 74-й минуте с пенальти забил Жерсон.
Жерсон является полузащитником киевского «Динамо», выступающего на правах аренды за турецкий «Эюпспор».
Лига наций C, 2-й тур
Фарерские острова – Люксембург – 0:1
Гол: Жерсон Родригеш, 74 (пен).
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