Форвард Жерсон Родригеш забил гол и принес победу Люксембургу в игре Лиги наций.

Единственный гол в матче Люксембурга против Фарерских островов на 74-й минуте с пенальти забил Жерсон.

Жерсон является полузащитником киевского «Динамо», выступающего на правах аренды за турецкий «Эюпспор».

Лига наций C, 2-й тур

Фарерские острова – Люксембург – 0:1

Гол: Жерсон Родригеш, 74 (пен).