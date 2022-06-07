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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Лига наций
07 июня 2022, 21:10 | Обновлено 07 июня 2022, 21:49
4439
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»

Наставник сборной Украины – о старте в новом розыгрыше Лиги наций

07 июня 2022, 21:10 | Обновлено 07 июня 2022, 21:49
4439
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Выбыли Бущан и Степаненко, Соболь заболел»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча Лиги наций против команды Ирландии.

- Есть ли шансы попасть в заявку тем игрокам, которые не попали в заявку в матче с Уэльсом. Лунин, Попов, Сикан...
- Они завтра все будут играть.

- Изменили бы что-нибудь в матче с Уэльсом, если бы могли переиграть встречу?
- Ничего бы не менял.

- Завтра будет сложный выбор правого защитника, ведь у нас только Караваев играет на этой позиции (вопрос от украинского журналиста).
- Завтра будет играть другой футболист. Почему ты меня это спрашиваешь, случайно не на штаб сборной Ирландии работаешь? (улыбается).

- Будет ли много изменений в завтрашнем матче по сравнению с предыдущими?
- Завтра увидите. У меня еще тренировка будет, не могу сейчас ответить.

- Насколько поражение от Уэльса истощило команду эмоционально?
- Очень истощило. Провожу индивидуальные беседы с игроками, стараюсь улыбаться, поддерживать их. Потому что я главный тренер, я не могу ходить с унылой головой. То, что у меня творится на душе – это мое дело. Я должен игроков поддерживать, выводить из этого тяжелого психологического состояния. Я уже говорил, что на этом жизнь не кончается. Это уже прошло, день прожил, этот день уже не вернешь. Страницу перевернул – так и живешь. Надо забывать и идти дальше. Завтра игра, все поправимо. Это спорт.

- Насколько команда восстановилась физически?
- Вчера те игроки, которые играли 5 июня, не тренировались. Я им дал восстановиться. Сейчас посмотрим на их состояние.

- Не обращался ли Ротань, чтобы помочь игрокам в матче с Францией?
- Руслан Ротань не звонил.

- Есть ли какие кадровые проблемы?
- Есть травмы у нас. Выбыли Бущан и Степаненко. Сегодня их возили на МРТ, слава богу, ничего страшного. У Степаненко нет перелома пальца, Бущана голеностоп немного подвернул. 7-10 дней нужно восстанавливаться. Чуть-чуть сегодня приболел Соболь, сейчас не будет тренироваться. Все остальные здоровы, посмотрим на самочувствие во время тренировки. Посмотрим, кто смог восстановиться, и после этого будем принимать решения, чтобы не причинить ребятам вреда.

- После поражения в Кардиффе, было ли сложно перестроиться на новый турнир?
- Трудно, но мы уехали из страны еще 30 апреля. Не были дома, работали месяц. Ребята не были готовы хорошо. Это было сложно, все накапливается. Я такой человек, что очень люблю свою страну. Мне нигде не нравится. Лучше моего Киева для меня на земле ничего нет. Поэтому хочу домой, отдохнем, ребята станут тренироваться, как там у нас будет в стране – мы не знаем. Когда начнутся матчи УПЛ. Здесь много вопросов. Я хочу домой, – сказал Петраков.

Встреча состоится 8-го июня, начало в 21:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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