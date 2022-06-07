Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ

Сборная Австралии выиграла у команды ОАЭ (2:1) стыковой матч азиатской зоны квалификации ЧМ-2022. Ранее обе команды заняли третьи места в свои группах и получили право на дополнительный поединок.

Таким образом, представители Зеленого континента вышли в межконтинентальный плей-офф отбора к ЧМ в Катаре.

13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля. В другом поединке плей-офф Коста-Рика будет играть против Новой Зеландии.

Квалификация ЧМ-2022

Зона Азии. Стыковой матч

ОАЭ – Австралия – 1:2

Голы: Канедо, 59 – Ирвин, 53, Хрустич, 84.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine