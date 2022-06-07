Австралия выиграла у ОАЭ и вышла в межконтинентальный плей-офф отбора ЧМ
13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля
Сборная Австралии выиграла у команды ОАЭ (2:1) стыковой матч азиатской зоны квалификации ЧМ-2022. Ранее обе команды заняли третьи места в свои группах и получили право на дополнительный поединок.
Таким образом, представители Зеленого континента вышли в межконтинентальный плей-офф отбора к ЧМ в Катаре.
13 июня Австралия сыграет против Перу за путевку в финальный раунд мундиаля. В другом поединке плей-офф Коста-Рика будет играть против Новой Зеландии.
Квалификация ЧМ-2022
Зона Азии. Стыковой матч
ОАЭ – Австралия – 1:2
Голы: Канедо, 59 – Ирвин, 53, Хрустич, 84.
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