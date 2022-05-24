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24 мая 2022, 05:37 | Обновлено 24 мая 2022, 06:20
340
0

Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте

Главные новости за 23 мая на Sport.ua

24 мая 2022, 05:37 | Обновлено 24 мая 2022, 06:20
340
0
Украинки покинули Ролан Гаррос, Вацко против Петракова, игрок УПЛ на фронте
УАФ. Александр Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 мая.

1. Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос. Даяна уступила американке в двух сетах.

2. Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос. Леся не смогла совершить чудо в матче против Иги Свёнтек.

3. Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова». Известный комментатор – о высказываниях Александра Петракова.

4. Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой. Александр Сытник стал на защиту Украины.

5. Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов? Киевляне будут проходить квалификацию ЛЧ по Пути нечемпионов со 2-го раунда. 

6. ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле. Форвард «Милана» ярко вышел на награждение.

7. Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом. Пока предложений нет, но скоро они могут появиться…

8. Жена Усика: «Придется рашку делить». Екатерина Усик продолжает защищать Украину на информационном фронте.

9. Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона. Руслан уже прибыл в сборную Украины.

10. ФОТО. Андрей Лунин стал отцом. У голкипера «Реала» родился ребенок.

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Источник Sport.ua
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