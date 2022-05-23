Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»

Виктор Вацко подверг критике наставника сборной Украины за его высказывание во время пресс-конференций.

«Знаете, что такое национальная сборная Украины для меня? Это футбольная вершина, гордость нации, это солидность. И когда человек, возглавляющий эту сборную, на пресс-конференции, публичном мероприятии в рамках международного матча с участием международных медиа рассказывает, что даст два выходных своим футболистам, чтобы те два дня работали в постели с женщинами...

Перед этим была история в Гладбахе с цитатой «Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои братья будут убивать нас». Как это понимать? Кто братья? Какие братья? А где не брать? А немцы кто? Еще не хватало сказать что-нибудь о том, что деды воевали.

В этой ситуации мне больше всего жаль пресс-атташе сборной Александра Гливинского, который сбоку тихонько сидит и тихонько сползает вниз. В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, кринжево. Мое поколение высказывалось проще и четче – я в а**е от этого. Ни больше, ни меньше. В а**е.

Александр Васильевич, вы – главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Понимаете, какую команду страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы понимаете, какая у вас сейчас миссия там, в Европе. Особенно на официальных медиа-мероприятиях вокруг матчей.

Kalush на Евровидении выходит и на весь мир кричит Save Азовсталь, а здесь национальная сборная Украины и отработать с женщинами в кроватях. Вы серьезно?

В то же время плюс-минус в тот же день, другие фото – со встречи Андрея Шевченко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все медиапространство заполнено интервью Шевченко в статусе посла благотворительной платформы United24 с месседжами, которые он представляет Украину на международной футбольной арене много лет, но сегодня, когда его государство страдает от войны, его приоритет не футбол, а помощь Украине. Разницу чувствуете?», - сказал Вацко на ютуб-канале Вацко Live.