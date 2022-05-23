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  4. Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Сборная УКРАИНЫ
23 мая 2022, 19:50 | Обновлено 23 мая 2022, 19:55
5400
9

Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»

Известный комментатор – о высказываниях Александра Петракова

23 мая 2022, 19:50 | Обновлено 23 мая 2022, 19:55
5400
9
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
УАФ. Александр Петраков

Виктор Вацко подверг критике наставника сборной Украины за его высказывание во время пресс-конференций.

«Знаете, что такое национальная сборная Украины для меня? Это футбольная вершина, гордость нации, это солидность. И когда человек, возглавляющий эту сборную, на пресс-конференции, публичном мероприятии в рамках международного матча с участием международных медиа рассказывает, что даст два выходных своим футболистам, чтобы те два дня работали в постели  с женщинами...

Перед этим была история в Гладбахе с цитатой «Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои братья будут убивать нас». Как это понимать? Кто братья? Какие братья? А где не брать? А немцы кто? Еще не хватало сказать что-нибудь о том, что деды воевали.

В этой ситуации мне больше всего жаль пресс-атташе сборной Александра Гливинского, который сбоку тихонько сидит и тихонько сползает вниз. В этой ситуации мне становится, как называет это состояние современная молодежь, кринжево. Мое поколение высказывалось проще и четче – я в а**е от этого. Ни больше, ни меньше. В а**е.

Александр Васильевич, вы – главный тренер национальной сборной Украины. Вы понимаете, где вы? Понимаете, на каком вы уровне? Понимаете, какую команду страны и в какое время вы представляете на международном уровне? Вы понимаете, какая у вас сейчас миссия там, в Европе. Особенно на официальных медиа-мероприятиях вокруг матчей.

Kalush на Евровидении выходит и на весь мир кричит Save Азовсталь, а здесь национальная сборная Украины и отработать с женщинами в кроватях. Вы серьезно?

В то же время плюс-минус в тот же день, другие фото – со встречи Андрея Шевченко с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все медиапространство заполнено интервью Шевченко в статусе посла благотворительной платформы United24 с месседжами, которые он представляет Украину на международной футбольной арене много лет, но сегодня, когда его государство страдает от войны, его приоритет не футбол, а помощь Украине. Разницу чувствуете?», - сказал Вацко на ютуб-канале Вацко Live.

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Виктор Вацко Александр Петраков
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Источник Вацко Live
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Комментарии 9
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Andre Chil
Згоден з Вацко, при тому, що Петраков подобається, але в цей час, висловлювання не гідні, не те що, головного тренера національної команди, а просто поважного чоловіка, на публіці, це ганьба
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+2
Voxa Hvedyk
Повністю згідний з Вацко.Петраков не думає що говорить і це не вперше...Таку херню "вліпити "головному треніру-до такого ще потрібно додуматись....Як мала дитина!!!
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+1
Zhez53
Зато Петраков, похоже, сам себе нравится. 
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+1
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Letifer
А Вацко не мог подождать, пока мы не сыграем свои июньские матчи? И так из-за павелок у сборной подготовка накрылась одним местом, зачем подливать масла в огонь и раздувать скандалы?
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-4
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KIEWADIM
Все просто, Вацко, иди на х. Петракова нех трогать, он отвечает за все, в самой тяжелой ситуации. А что Вацко? Только п-ть и может. 
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-5
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VikyKrasotulechka90
Ничего не понятно.. ну да и ладно..)
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-5
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