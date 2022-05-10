ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать»

Главный тренер сборной Украины Александра Петраков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Боруссии» из Менхенгладбаха.



- Похож ли стиль игры «Боруссии» на сборную Шотландии или Уэльса?

- «Боруссия» похожа схемой, они играют 3-5-2, где-то переходят на 3-4-3. Так же играет сборная Шотландии. Было бы хорошо, если бы приехали легионеры наши, основные игроки. Но сейчас это тоже очень важно. Сыграемся, ребята все понимают. Мы им рассказываем, как играть, у нас есть время. «Боруссия» – очень хороший соперник и играют по той же схеме, что и шотландцы.



- Люди с украинскими паспортами могут прийти бесплатно на матч. Почему так сделали и планируете ли еще что-нибудь для болельщиков на матче?

- Это было решение принимающей стороны. Ирландцы тоже предоставят две тысячи бесплатных билетов для наших болельщиков на матч Лиги наций. Это очень хорошо, ведь люди ехали с пакетами, ничего не осталось в стране. Хорошо, что они придут, поболеют за своих ребят, поддержат. Мы тоже очень благодарны руководству «Боруссии», главному тренеру, игрокам, что они согласились играть с нами этот матч и нам помочь.



- В какой форме сейчас игроки «Динамо» и «Шахтера»?

- Мне нравится, что все отдаются на тренировках. Никто не скулит, ничего не говорит. А говорить в какой они форме… все идет нормально.



- Удалось ли пообщаться с болельщиками в Германии?

- Когда мы приехали, нас очень хорошо выстрелили. Я опытный, сразу вижу, что к нам хорошо относятся, желают добра. Никогда не думал, что буду сидеть в Германии, немцы будут желать мне добра, а мои «братья» будут нас убивать. Но все будет хорошо.



- Поддерживаете ли связь с легионерами, какое у них настроение?

- Только вчера разговаривал с Ярмоленко, немного посмеялись. Иногда надо и смеяться, потому что крышу рвет. Все хорошо, Андрей уезжает 23 мая в сборную. Спросил у него, нужны ли будут выходные, он сказал, что нет, сразу приедет с Миколенком. Зинченко сегодня позвоню. Я со всеми ребятами разговариваю, каждую неделю. Много тоже не надо, а то приедут и скажут: «Василич, ты не дашь нам заскучать». У ребят все хорошо идет, главное, чтобы было без травм. 12 мая мы вышлем окончательные вызовы легионерам.



- Как разряжаете атмосферу в команде?

- Мы спортсмены, нам нельзя традиционными методами. Дай бог, 14 июня мы снимем стресс в Лодзи (матч с Ирландией в Лиге наций – прим.).



- Большая ли будет ротация завтра?

- Завтра все будут играть, ограничений нет. У нас есть 17 полевых игроков. Не может еще играть Цыганков. Гуцуляк уедет домой, у него травма, выпал на две недели. Виктор Корниенко тоже получил травму и не приехал в сборную. Сергей Кривцов не играл полгода, только начал восстановление.



Лунин? Пусть будет интрига, вчера с ним разговаривал. Жена рожает, будет мальчик. У Сидорчука мальчик родился, у Соболя. Мне мама еще говорила, что в год войны рождаются больше парни.



- Будут ли вызваны Петряк, Макаренко и Шабанов?

- Эти футболисты вызваны не будут, – сказал Петраков.

Матч состоится 11 мая, начало в 21:45.