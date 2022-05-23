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Испания
23 мая 2022, 22:28 |
299
0

ФОТО. Андрей Лунин стал отцом

У голкипера «Реала» родился ребенок

23 мая 2022, 22:28 |
299
0
ФОТО. Андрей Лунин стал отцом
Getty Images/Global Images Ukraine

У украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина и его жены Анастасии родился ребенок. Об этом сам футболист сообщил у себя в Инстаграме.

Пол ребенка пока что не известен. Из-за рождения ребенка Лунин сегодня пропустил тренировку «Реала».

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