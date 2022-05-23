ФОТО. Андрей Лунин стал отцом

У украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина и его жены Анастасии родился ребенок. Об этом сам футболист сообщил у себя в Инстаграме.

Пол ребенка пока что не известен. Из-за рождения ребенка Лунин сегодня пропустил тренировку «Реала».