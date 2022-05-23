Лунин пропустил тренировку Реала
«Сливочные» начали подготовку к финалу Лиги чемпионов
После матча последнего тура чемпионата Испании с «Бетисом» Карло Анчелотти предоставил игрокам два выходных. А уже с понедельника «сливочные» начали подготовку к главному матчу сезона – финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
По информации Marca, занятие в понедельник пропустили два игрока – нападающий Мариано Диас и голкипер Андрей Лунин. Сообщается, что оба отсутствовали по личным причинам.
В то же время к тренировкам вернулся Давид Алаба, который пропускал матч с «Бетисом» из-за повреждения.
Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая, в Париже.
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