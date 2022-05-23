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  4. Лунин пропустил тренировку Реала
Испания
23 мая 2022, 20:04 | Обновлено 23 мая 2022, 20:10
615
0

Лунин пропустил тренировку Реала

«Сливочные» начали подготовку к финалу Лиги чемпионов

23 мая 2022, 20:04 | Обновлено 23 мая 2022, 20:10
615
0
Лунин пропустил тренировку Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

После матча последнего тура чемпионата Испании с «Бетисом» Карло Анчелотти предоставил игрокам два выходных. А уже с понедельника «сливочные» начали подготовку к главному матчу сезона – финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По информации Marca, занятие в понедельник пропустили два игрока – нападающий Мариано Диас и голкипер Андрей Лунин. Сообщается, что оба отсутствовали по личным причинам.

В то же время к тренировкам вернулся Давид Алаба, который пропускал матч с «Бетисом» из-за повреждения.

Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» состоится в субботу, 28 мая, в Париже.

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Источник Marca
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