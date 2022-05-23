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  4. Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
Италия
23 мая 2022, 13:48 | Обновлено 23 мая 2022, 14:51
1632
0

Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона

Руслан уже прибыл в сборную Украины

23 мая 2022, 13:48 | Обновлено 23 мая 2022, 14:51
1632
0
Малиновский рассказал, почему Аталанта провалила вторую часть сезона
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своей готовности к матчам сборной Украины и оценил результат сезона для «Аталанты».

«Прибыл в отличном настроении, ведь команда давно не собиралась. В этот трудный момент все понимают, насколько важно хорошо подготовиться и представить Украину на международной арене. Конечно, постараемся попасть на чемпионат мира.

У нас в «Аталанте» был тяжелый сезон, поскольку был COVID, повреждение у основных игроков, пришло много новичков в начале сезона. Не так просто показывать тот футбол, в который играла «Аталанта». Мы три года подряд выступали в Лиге чемпионов, но после зимы во второй части чемпионата потеряли очень много очков, потому закончили первенство не так ярко, как хотелось. Но тренер сказал, что мы всегда выкладывались на сто процентов, однако немного не везло с судьями, которые отменяли взятие ворот, фиксировали нарушения. Однако сейчас клубный сезон завершен, ребята ушли в отпуск, поэтому все мои мысли только со сборной.

Я не готовился к последней игре «Аталанты», но выполнял несколько специфическую работу: одну часть – с командой, вторую – в зале. На последней неделе я готовился к прибытию в сборную. Нет усталости, нет проблем, которые возникли перед Евро-2020. Я чувствую себя хорошо. Надо хорошо поработать, чтобы подойти к матчу с Шотландией в лучших кондициях», – сказал Малиновский.

Напомним, матч 1/2 финала плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины состоится 1 июня в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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