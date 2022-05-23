Италия23 мая 2022, 09:01 |
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ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
Форвард «Милана» ярко вышел на награждение
23 мая 2022, 09:01 |
1861
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«Милан» в в последнем туре Серии А обыграл «Сассуоло» (3:0) и завоевал титул чемпионов Италии. Форвард «россонери» Златан Ибрагимович на церемонию награждения вышел на поле, куря сигару.
King Zlatan pic.twitter.com/Q3QIcYG4io— Gilang Pratamajaya (@gilang_jaya10) May 22, 2022
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Комментарии 4
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Златану можна)
піжон )
Ібрагімовіч не був би собою,якби не вийшов на це нагородження якось по- особливому
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