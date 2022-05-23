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  4. ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
Италия
23 мая 2022, 09:01 |
1861
3

ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле

Форвард «Милана» ярко вышел на награждение

23 мая 2022, 09:01 |
1861
3
ВИДЕО. Ибрагимович во время празднования чемпионства закурил на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в в последнем туре Серии А обыграл «Сассуоло» (3:0) и завоевал титул чемпионов Италии. Форвард «россонери» Златан Ибрагимович на церемонию награждения вышел на поле, куря сигару.

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Источник Sport.ua
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Tasha19
Златану можна)
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+2
kryakr
піжон )
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+1
Oleksa_71
Ібрагімовіч не був би собою,якби не вийшов на це нагородження якось по- особливому
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0
Макс Дюмин
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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-3
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