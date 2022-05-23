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  4. Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Лига чемпионов
23 мая 2022, 06:30 | Обновлено 23 мая 2022, 06:41
1479
0

Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?

Киевляне будут проходить квалификацию ЛЧ по Пути нечемпионов со 2-го раунда

23 мая 2022, 06:30 | Обновлено 23 мая 2022, 06:41
1479
0
Сложный путь. С кем может сыграть Динамо в квалификации Лиги чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское Динамо в сезоне 2022/23 будет проходить квалификацию Лиги чемпионов по Пути нечемпионов со 2-го раунда.

После того, как в Европе завершились национальные чемпионы, стали известны потенциальные соперники киевлян.

Даты жеребьевок ЛЧ: предварительный раунд – 7 июня, Q1 – 14 июня, Q2 – 15 июня, Q3 – 18 июля, Q4 – 1 августа, групповой раунд – 25 августа.

Квалификация Q2 Лиги чемпионов

Во 2-м раунде квалификации ЛЧ есть два возможных соперника «Динамо» (которое будет сеяным) – вице-чемпион Турции Фенербахче и АЕК Ларнака из Кипра. Конечно же, более приятно будет при жеребьевке получить оппонента из Кипра, а не турецких канареек.

Победители Q2 выйдут в 3-й раунд отбора ЛЧ, а проигравшие в этом раунде перейдут в Q3 Лиги Европы.

Квалификация Q3 Лиги чемпионов

В Q3 по Пути нечемпионов будет 8 команд, киевляне снова будут сеяными, а в соперниках есть 4 варианта: Монако (Франция), Штурм (Австрия), Сен-Жилуаз (Бельгия), а также любой из тройки участников Q2, включая Мидтьюланд (Дания).

Победители Q3 выйдут в 4-й раунд отбора ЛЧ, а проигравшие перейдут в Q4 Лиги Европы.

Квалификация Q4 Лиги чемпионов

В раунде Q4 четыре оставшихся команды разыграют 2 путевки в групповой раунд ЛЧ, а проигравшие попадут в группу ЛЕ. Это будет наиболее сложное задание.

На этот раз Динамо будет несеяным, а в соперниках могут оказаться Бенфика (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), а также любой из вышеперечисленных потенциальных соперников по Q2 и Q3.

Получается, киевлянам надо пройти три непростых раунда, в каждом из которых придется серьезно работать, а среди соперников – известные европейские клубы.

Даты матчей: Q1 – 5/6 и 12/13 июля, Q2 – 19/20 и 26/27 июля, Q3 – 2/3 и 9/10 августа, Q4 – 16/17 и 23/24 августа.

Донецкий Шахтер будет посеян в групповом раунде в 3-й корзине, жеребьевка групп состоится 25 августа.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Лига чемпионов Динамо Киев Мидтьюлланд Фенербахче АЕК Ларнака Монако Штурм Грац Сен-Жилуаз Бенфика Глазго Рейнджерс ПСВ статистические расклады Шахтер Донецк
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Источник Sport.ua
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