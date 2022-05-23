Три надежды Игоря Суркиса. Кого Динамо может выгодно продать летом

Несколько дней назад президент «Динамо» Игорь Суркис достаточно четко и ясно сформулировал вопрос своих взглядов на дальнейшее существование команды. Несмотря на продолжающуюся российско-украинскую войну, которая ставит под вопрос проведение следующего сезона в УПЛ, босс «бело-синих» не имеет намерения распродавать команду, тем более по дешевке.

Исключение может быть сделано для двух или трех исполнителей, да и то при наличии по ним выгодных предложений. О ком может идти речь? Наиболее очевидные кандидаты – три самых дорогих игрока команды по версии Transfermarkt. О возможных вариантах ухода для них и поговорим…

Николай ШАПАРЕНКО

Возраст: 23 года

Контракт с «Динамо» действует до: 30.09.2025

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 10 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Николай Шапаренко – это один из главных талантов, которые проходили через систему «Динамо» за последние годы. В 16 лет этот хавбек дебютировал в составе «Мариуполя» в УПЛ, а затем, вопреки всем ожиданиям, оказался не в «Шахтере», а в «Динамо». В Киеве Николаю удалось очень хорошо адаптироваться к требованиям Александра Хацкевича, при котором молодой исполнитель добился существенного прогресса. Однако смена тренера и приход на должность Алексея Михайличенко привели к обратному эффекту, и карьера Шапаренко на какое-то время застопорилась.

Когда «рулевым» в «Динамо» стал Мирча Луческу мало у кого были сомнения в том, что Шапаренко окажется востребованным в команде у румынского специалиста. Хавбек со «светлой головой», неплохой техникой и скоростью, а также с отменной культурой паса – это именно то, что Луческу всегда выискивал в своих коллективах. Да, определенной стабильности Шапаренко еще не хватает, однако при Мирче хавбек заметно добавил в агрессии, но последняя иногда все еще негативным образом сказывается на качестве футбола полузащитника, хотя в целом помогает команде выглядеть эффективнее при прессинге.

Пересидел ли Шапаренко в «Динамо»? По состоянию на текущий момент, вряд ли. Однако именно этим летом или максимум еще через год для Николая и наступает время для смены команды. Причем не из-за низкого уровня самого «Динамо», а из-за качества всего украинского футбола, еще и обремененного полномасштабной войной. Для прогресса Шапаренко стоит задумываться над отъездом в клуб из серьезной лиги. Ни о каких Турции, Польше, Венгрии, Бельгии или Нидерландах не стоит думать в принципе, при всем к ним уважении.

Возможно, оптимальным выбором для Шапаренко стал бы переезд во французскую Лигу 1, тем более, что оттуда еще минувшим летом к Николаю активно присматривался «Марсель». Что правда, в итоге провансальцы взяли в аренду у «Арсенала» Маттео Гендузи, который отменно проявил себя и был выкуплен, а также купили у «Фламенго» за 20 миллионов евро бразильца Жерсона, фактически закрыв вопросы в центре поля, но сбрасывать со счетов такой вариант не стоит, тем более, что с условным Валентеном Ронжье украинец вполне способен конкурировать за место в основе.

Важно и то, что «Марсель» по итогам сезона добыл путевку в Лигу чемпионов, а потому имеет как деньги на выкуп Шапаренко у «Динамо», так и возможность соблазнить самого Николая на такой трансфер чисто спортивными задачами. Проблема только в том, что потенциальное предложение по Шапаренко «Марселя» или иного иностранного клуба вряд ли превысит те самые гипотетические 10 миллионов евро, которые выставляет Transfermarkt. Как минимум война в Украине не способствует повышению цен на футболистов из клубов УПЛ. Более того, многие иностранные покупатели предпочитают дождаться позиции УЕФА по игрокам из Украины. В частности, есть неофициальные разговоры о том, что в случае затяжной войны футболистам будет разрешено расторгнуть в одностороннем порядке и без штрафных санкций свои действующие трудовые соглашения и выбирать себе новые клубы на правах свободных агентов. Возможно, по этому у «Динамо» сейчас и нет обилия предложений по игрокам, в том числе и по лидерам команды, как Шапаренко…

Илья ЗАБАРНЫЙ

Возраст: 19 лет

Контракт с «Динамо» действует до: 30.06.2026

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Прогресс Забарного в «Динамо» - это одно из ключевых кадровых достижений Мирчи Луческу в киевской команде. Поверив в юного футболиста, пусть в какой-то момент и вынужденно, румынский специалист открыл тому дорогу в большой футбол, где Забарный освоился настолько быстро и смело, что сейчас его место в основном составе не вызывает вопросов, причем не только в клубе, но и в сборной Украины.

В свои 19 лет Забарный ныне является, пожалуй, самым интересным игроком «Динамо» на трансферном рынке для зарубежных клубов. Неслучайно в прессе уже циркулируют слухи о том, что Илья находится «на карандаше» у ряда топ-клубов английской Премьер-лиги. И эта информация вполне может соответствовать реальности, так как Забарный в свои годы имеет очень солидный опыт выступлений в составе хорошего по европейским меркам клуба, в том числе и в Лиге чемпионов, а также провел под два десятка матчей за национальную сборную Украины, в том числе 5 игр в финальной части Евро-2020.

Осенью минувшего года боссы «Динамо» подстраховались, заключив с Забарным новый долгосрочный договор, а потому, если УЕФА не решит ничего иного, то летом любому заинтересованному в услугах Ильи клубу придется договариваться с «бело-синими». Но не стоит питать иллюзий, что «Динамо» удастся заработать на потенциальной продаже Забарного слишком много. 15-20 миллионов – пожалуй, это «потолок», но он, очевидно, вполне устроит Игоря Суркиса в сложившейся ситуации, тем более, что дополнительно можно будет попытаться обговорить какие-то бонусы или выплаты в будущем.

Пора ли Забарному задумываться над отъездом из «Динамо»? Если бы не война, то год-два Илье однозначно стоило бы отыграть в УПЛ, закрепиться на стабильно высоком уровне игры, а затем подыскивать варианты за рубежом. Сейчас, пожалуй, ситуацию нужно ускорять, потому как, застряв в УПЛ, Забарный, скорее всего, застрянет и в своем прогрессе, а по всем данным этот защитник вполне может играть в топ-лигах Европы, особенно если еще доработает так называемый первый пас.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Возраст: 24 года

Контракт с «Динамо» действует до: 30.06.2023

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

После ухода Андрея Ярмоленко именно Виктор Цыганков быстро превратился в главный актив киевского «Динамо». Проблема только в том, что вингер, очевидно, чересчур засиделся в этом статусе, и в настоящий момент его уже никак нельзя относить к категории «молодых и перспективных». Цыганкову в ноябре нынешнего года «стукнет» уже 25 – возраст, в котором в Европе от футболистов требуется максимальный уровень футбола, причем со стабильностью, которой может позавидовать даже цена на золото. Способен ли Виктор обеспечить нечто подобное? Сомнительно, особенно учитывая его частые проблемы со здоровьем, которые пусть и носят, как правило, незначительный характер.

Важно, что о возможной продаже именно Цыганкова в своей недавней речи заговорил сам Игорь Суркис. Иными словами, президент «Динамо» дозрел до того, чтобы расстаться с главной звездой «бело-синих» последних лет, и хочет сделать это, еще и выжав максимальную экономическую выгоду. Портал Transfermarkt оценивает Цыганкова в 25 миллионов евро, но сомнительно, чтобы такую сумму сейчас кто-либо предложил «Динамо». Прежде всего, из-за срока контракта Виктора с «бело-синими», который истекает всего лишь через 12 месяцев. Во-вторых, из-за все той же войны, не добавляющей априори ценности никому из УПЛ. В-третьих, из-за уже упоминавшихся перманентных проблем Цыганкова со здоровьем и физической готовностью, к чему в топ-лигах Европы отнесутся с повышенным вниманием.

Но продавать Цыганкова для «Динамо» нужно, а потому нет сомнений, что летом эмиссары киевлян сделают все, чтобы подыскать для Виктора подходящий вариант. Очевидно, что речь не пойдет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» или «Реале», но потенциальный переезд в «Монако» или мадридский «Атлетико», слухи о которых циркулировали в прессе ранее, будет выглядеть вполне достойным решением для всех сторон сделки. И, что важно, продажа Цыганкова наконец-то позволит «Динамо» сперва полноценно интегрировать в первую команду, а затем попробовать выжать максимум из возможностей талантливого грузина Георгия Цитаишвили, чей контракт с «бело-синими» действует до лета 2025 года.