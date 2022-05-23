Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос
Даяна уступила американке в двух сетах
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№82 WTA) досрочно завершила выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге основы украинка проиграла Элисон Риск из США (№43 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 3:6, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова уступила. Первый раз девушки встречались в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине апреля.
Элисон прервала обидную серию из шести поражений в первом раунде Ролан Гаррос.
В следующем раунде Риск сразится против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек, которая ранее одолела Лесю Цуренко.
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