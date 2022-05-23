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  4. Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 17:14 | Обновлено 23 мая 2022, 17:31
834
5

Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос

Даяна уступила американке в двух сетах

23 мая 2022, 17:14 | Обновлено 23 мая 2022, 17:31
834
5
Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№82 WTA) досрочно завершила выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка проиграла Элисон Риск из США (№43 WTA). 

Ролан Гаррос. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова уступила. Первый раз девушки встречались в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине апреля.

Элисон прервала обидную серию из шести поражений в первом раунде Ролан Гаррос. 

В следующем раунде Риск сразится против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек, которая ранее одолела Лесю Цуренко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Santk86
Тихий ужас. Если даже такую соперницу не обыгрывать, то кого тогда. Показалось, что в начале сезона Даяна начала находить свою игру, а оказалось, что только показалось
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+3
Spectra
Уже и Риске проигрывает, которая на грунте дно... Жду от Иги 6:1, 6:0. Хотя с Даяной было бы тоже самое...
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+2
Sashamar
Вірш (наслідування Вадиму Левіну)
Одна тенісистка, яка не вміє грати на грунті (грунт це таке покриття) виграла у іншої тенісистки, яка ще гірше грає на грунті (грунт це таке покриття).
І забудьте вже про Страсбург трирічної давнини!
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+1
Александр Ад
і знову те саме- помилкі по розміру корту
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+1
sirjoga
Перемога не головне, главноє участіє
Ответить
0
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