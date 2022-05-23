Ястремская второй раз проиграла Риск и покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№82 WTA) досрочно завершила выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка проиграла Элисон Риск из США (№43 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 3:6, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, Ястремская снова уступила. Первый раз девушки встречались в рамках Кубка Билли Джин Кинг в середине апреля.

Элисон прервала обидную серию из шести поражений в первом раунде Ролан Гаррос.

В следующем раунде Риск сразится против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек, которая ранее одолела Лесю Цуренко.