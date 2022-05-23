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  4. Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 14:04 | Обновлено 23 мая 2022, 14:15
1321
4

Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос

Леся не смогла совершить чудо в матче против Иги Свёнтек

23 мая 2022, 14:04 | Обновлено 23 мая 2022, 14:15
1321
4
Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) завершила выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом круге основы украинка, преодолевшая сито квалификации, проиграла лидеру мирового рейтинга Иги Свёнтек из Польши. 

Ролан Гаррос. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 0:6

Свёнтек в следующем раунде сразится против Даяны Ястремской (№82 WTA) или Элисок Риск (№43 WTA).

Отметим, что Цуренко на втором турнире Grand Slam в первом круге сразилась с первой ракеткой мира и снова проиграла.

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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
везе на жереб Лесі
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+2
locator-x
Ну очікуівано. Зараз Швьонтек машина. Сподіваюся, Леся ще покаже клас у цьому сезоні.
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+2
Александр Ад
проти Свьятек важко з такою слабкою подачею
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+1
Sashamar
Ну не гірше, ніж Жабер, Мугуруса, Осака. Протрималася менше, але й це зрозуміло: поспішали закінчити до дощу.
Ответить
0
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