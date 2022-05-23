Цуренко проиграла первой ракетке мира на старте основы Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№119 WTA) завершила выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом круге основы украинка, преодолевшая сито квалификации, проиграла лидеру мирового рейтинга Иги Свёнтек из Польши.

Ролан Гаррос. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 0:6

Свёнтек в следующем раунде сразится против Даяны Ястремской (№82 WTA) или Элисок Риск (№43 WTA).

Отметим, что Цуренко на втором турнире Grand Slam в первом круге сразилась с первой ракеткой мира и снова проиграла.