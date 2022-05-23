Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой

Бывший нападающий днепродзержинской «Стали», донецкого «Металлурга», «Звезды», «Олимпика» и «Горняка» Александр Сытник взял в руки оружие и стал на защиту Украины от оккупантов. Экс-футболист сейчас защищает Украину на Востоке Украины в районе Славянска.



Фото Sport.ua. Александр Сытник (в центре) стал на защиту Украины

В УПЛ Александр Сытник, являющийся воспитанником «Шахтера», сыграл 55 матчей, в которых забил 4 мяча. В последнее время 37-летний Сытник работал тренером в краматорском «Авангарде».