Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Александр Сытник стал на защиту Украины
Бывший нападающий днепродзержинской «Стали», донецкого «Металлурга», «Звезды», «Олимпика» и «Горняка» Александр Сытник взял в руки оружие и стал на защиту Украины от оккупантов. Экс-футболист сейчас защищает Украину на Востоке Украины в районе Славянска.
Фото Sport.ua. Александр Сытник (в центре) стал на защиту Украины
В УПЛ Александр Сытник, являющийся воспитанником «Шахтера», сыграл 55 матчей, в которых забил 4 мяча. В последнее время 37-летний Сытник работал тренером в краматорском «Авангарде».
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