Коноплянка продлил контракт, Безус покинет Гент, Рух выиграл первенство U19
Главные новости за 20 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 мая.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией
Евгений решил остаться в чемпионате Польши
2A. ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Роман покидает бельгийский клуб
2B. Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Форвард вернется в киевское «Динамо»
3. Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА
Львовская команда обошла «Динамо» и «Шахтер»
4. Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Леся в напряженном поединке обыграла соперницу из Японии
5. Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Марко Розе проработал один сезон
6A. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль
6B. Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Украинский тренер объяснил, почему Толик засунул язык в одно место
7. «Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
Наших военных должны вернуть через обмен
8. ОФИЦИАЛЬНО. Россию лишили серебра Олимпиады в Сочи
Серебряными призерками стали норвежки, а на третью строчку поднялись чешки
9. Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Британец серьезно готовится к украинскому чемпиону
10. Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Наставнику «сине-желтых» пришлось принять непростое решение
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