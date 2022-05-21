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  4. Коноплянка продлил контракт, Безус покинет Гент, Рух выиграл первенство U19
Другие новости
21 мая 2022, 06:55 | Обновлено 21 мая 2022, 07:09
406
0

Коноплянка продлил контракт, Безус покинет Гент, Рух выиграл первенство U19

Главные новости за 20 мая на Sport.ua

21 мая 2022, 06:55 | Обновлено 21 мая 2022, 07:09
406
0
Коноплянка продлил контракт, Безус покинет Гент, Рух выиграл первенство U19
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией
Евгений решил остаться в чемпионате Польши

2A. ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Роман покидает бельгийский клуб

2B. Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Форвард вернется в киевское «Динамо»

3. Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА
Львовская команда обошла «Динамо» и «Шахтер»

4. Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Леся в напряженном поединке обыграла соперницу из Японии

5. Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Марко Розе проработал один сезон

6A. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль

6B. Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Украинский тренер объяснил, почему Толик засунул язык в одно место

7. «Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
Наших военных должны вернуть через обмен

8. ОФИЦИАЛЬНО. Россию лишили серебра Олимпиады в Сочи
Серебряными призерками стали норвежки, а на третью строчку поднялись чешки

9. Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Британец серьезно готовится к украинскому чемпиону

10. Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Наставнику «сине-желтых» пришлось принять непростое решение

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Источник Sport.ua
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