Коноплянка продлил контракт, Безус покинет Гент, Рух выиграл первенство U19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 20 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией

Евгений решил остаться в чемпионате Польши

2A. ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне

Роман покидает бельгийский клуб

2B. Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги

Форвард вернется в киевское «Динамо»

3. Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА

Львовская команда обошла «Динамо» и «Шахтер»

4. Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации

Леся в напряженном поединке обыграла соперницу из Японии

5. Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера

Марко Розе проработал один сезон

6A. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль

6B. Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»

Украинский тренер объяснил, почему Толик засунул язык в одно место

7. «Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе

Наших военных должны вернуть через обмен

8. ОФИЦИАЛЬНО. Россию лишили серебра Олимпиады в Сочи

Серебряными призерками стали норвежки, а на третью строчку поднялись чешки

9. Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»

Британец серьезно готовится к украинскому чемпиону

10. Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?

Наставнику «сине-желтых» пришлось принять непростое решение