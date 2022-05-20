Бельгия20 мая 2022, 19:24 |
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ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Роман покидает бельгийский клуб
20 мая 2022, 19:24 |
427
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Украинский полузащитник Роман Безус попрощался с бельгийским «Гентом».
«Пора прощаться, «буйволы». Увидимся завтра», – написал Безус в инстаграме.
В субботу «Гент» проведет последний матч в сезоне.
В этом сезоне Роман Безус сыграл 26 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил 3 гола и отдал четыре голевых передачи.
В «Генте» 31-летний Безус провел 3,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Зюлте-Варегем».
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