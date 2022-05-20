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  4. ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Бельгия
20 мая 2022, 19:24 |
427
0

ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне

Роман покидает бельгийский клуб

20 мая 2022, 19:24 |
427
0
ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Украинский полузащитник Роман Безус попрощался с бельгийским «Гентом».

«Пора прощаться, «буйволы». Увидимся завтра», – написал Безус в инстаграме.

В субботу «Гент» проведет последний матч в сезоне.

В этом сезоне Роман Безус сыграл 26 матчей в Лиге Жюпиле, в которых забил 3 гола и отдал четыре голевых передачи.

В «Генте» 31-летний Безус провел 3,5 года. Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Зюлте-Варегем».

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Гент Роман Безус
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