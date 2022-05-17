Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безус покинет Гент, но может остаться в Бельгии
Бельгия
17 мая 2022, 15:40 |
470
1

Безус покинет Гент, но может остаться в Бельгии

Украинца хочет подписать «Зюлте-Варегем»

17 мая 2022, 15:40 |
470
1
Безус покинет Гент, но может остаться в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Известный украинский футболист, полузащитник «Гента» Роман Безус, скорее всего, летом покинет клуб.

В конце июня у 31-летнего футболиста истекает контракт. Похоже, клуб не будет предлагать Безусу новое соглашение.

Как сообщает Het Nieuwsblad, полузащитника хочет подписать другой бельгийский клуб «Зюлте-Варегем».

В этом сезоне Безус сыграл 27 матчей за «Гент», забил 3 мяча и отдв 4 голевых передачи.

По теме:
БЕЗУС: «Не встречал ни одного европейца, кто бы не был на стороне Украины»
Гент – Андерлехт – 0:0 (пен. 4:3). Безус взял трофей. Видеообзор матча
Безус с трофеем! Гент выиграл Кубок Бельгии, одолев по пенальти Андерлехт
Гент Роман Безус Зюлте-Варегем
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Het Nieuwsblad
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»
Футбол | 17 мая 2022, 12:05 4
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня ненависть на слово россия. Украина - мой дом»

Родные для игрока Грузия и Украины пострадали от агрессора

Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Футбол | 17 мая 2022, 11:18 3
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 17.05.2022, 10:15
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Впервые за 32 года. 17-летний британский футболист сделал каминг-аут
Футбол | 16.05.2022, 20:29
Впервые за 32 года. 17-летний британский футболист сделал каминг-аут
Впервые за 32 года. 17-летний британский футболист сделал каминг-аут
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Война | 16.05.2022, 21:45
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kik Bert
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 11
Война
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
15.05.2022, 20:21
Футбол
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
16.05.2022, 15:36 2
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23
Война
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
15.05.2022, 22:30 3
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 10:17 1
Хоккей
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем