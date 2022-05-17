Бельгия17 мая 2022, 15:40 |
470
1
Безус покинет Гент, но может остаться в Бельгии
Украинца хочет подписать «Зюлте-Варегем»
17 мая 2022, 15:40 |
470
1
Известный украинский футболист, полузащитник «Гента» Роман Безус, скорее всего, летом покинет клуб.
В конце июня у 31-летнего футболиста истекает контракт. Похоже, клуб не будет предлагать Безусу новое соглашение.
Как сообщает Het Nieuwsblad, полузащитника хочет подписать другой бельгийский клуб «Зюлте-Варегем».
В этом сезоне Безус сыграл 27 матчей за «Гент», забил 3 мяча и отдв 4 голевых передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 мая 2022, 12:05 4
Родные для игрока Грузия и Украины пострадали от агрессора
Футбол | 17 мая 2022, 11:18 3
Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»
Футбол | 17.05.2022, 10:15
Футбол | 16.05.2022, 20:29
Война | 16.05.2022, 21:45
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.05.2022, 18:40 11
15.05.2022, 20:21
16.05.2022, 15:36 2
16.05.2022, 23:23
16.05.2022, 12:29 2
15.05.2022, 22:30 3
17.05.2022, 10:17 1
16.05.2022, 11:40 2