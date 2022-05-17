Безус покинет Гент, но может остаться в Бельгии

Известный украинский футболист, полузащитник «Гента» Роман Безус, скорее всего, летом покинет клуб.

В конце июня у 31-летнего футболиста истекает контракт. Похоже, клуб не будет предлагать Безусу новое соглашение.

Как сообщает Het Nieuwsblad, полузащитника хочет подписать другой бельгийский клуб «Зюлте-Варегем».

В этом сезоне Безус сыграл 27 матчей за «Гент», забил 3 мяча и отдв 4 голевых передачи.