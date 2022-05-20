Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финальном раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, переиграла Юки Наито из Японии (№219 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Юки Наито (Япония) – 2:6, 7:6(0), 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Во втором сете Цуренко отыграла матчбол соперницы.

Отметим, что в основе Открытого чемпионата Франции также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.