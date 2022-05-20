Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Леся в напряженном поединке обыграла соперницу из Японии
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В финальном раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, переиграла Юки Наито из Японии (№219 WTA).
Ролан Гаррос. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Юки Наито (Япония) – 2:6, 7:6(0), 6:2
Это была первая встреча теннисисток. Во втором сете Цуренко отыграла матчбол соперницы.
Отметим, что в основе Открытого чемпионата Франции также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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