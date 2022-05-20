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  4. Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Ролан Гаррос
20 мая 2022, 15:42 | Обновлено 20 мая 2022, 15:51
1377
2

Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации

Леся в напряженном поединке обыграла соперницу из Японии

20 мая 2022, 15:42 | Обновлено 20 мая 2022, 15:51
1377
2
Цуренко вышла в основу Ролан Гаррос, отыграв матчбол в финале квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) успешно преодолела сито квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В финальном раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, переиграла Юки Наито из Японии (№219 WTA).

Ролан Гаррос. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Юки Наито (Япония) – 2:6, 7:6(0), 6:2

Это была первая встреча теннисисток. Во втором сете Цуренко отыграла матчбол соперницы.

Отметим, что в основе Открытого чемпионата Франции также сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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PETP0
Погано Леся відіграла, до програного матчбола японка виглядала краще, а потім здулась. Леся, як можна грати на ґрунті і зовсім не вкорочувати? Я цього не розумію. Японка часом майже з трибун відбивалась і ні за яким вкороченим навіть не побігла б, але Леся наполегливо намагалась її добивати кросами. Жахіття якесь. І не зрозуміло, чому японка так мало вкорочувала, як тільки вона це робила - відразу вигравала очко.  Але добре те, що добре закінчується, поздоровляю з виходом в основну сітку, хоч там буде ой як важко.
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+4
Stanislav Matusevych
Успіхом тут потрібно вважати те, що в Лесі вистачило здоров'я на трисетовий матч. А ось клас японки не дозволив їй тримати рівень гри у третьому сеті, де вона сама все віддала. За великим рахунком, Лесі пощастило із суперницями у квалі. Зараз для неї виграти три матчі поспіль без зняття - хороший результат. Щоб пройти хоч одне коло основи, буде потрібне продовження фарту із жеребом.
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+2
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