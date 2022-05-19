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  4. Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
19 мая 2022, 19:34 | Обновлено 19 мая 2022, 20:43
2368
7

Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Еще за одну путевку поборется Леся Цуренко

19 мая 2022, 19:34 | Обновлено 19 мая 2022, 20:43
2368
7
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В четверг, 19 мая, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.

В основной сетке женского турнира Украина будет представлена как минимум тремя  теннисистками. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Леся Цуренко в пятницу проведет финал квалификации. Элина Свитолина проходила по рейтингу, но не сыграет по причине беременности.

Ангелина Калинина (№36 WTA) на старте соревнований сразится против победительницы квалификации.

Марта Костюк (№59 WTA) начнет соревнования встречей с Майар Шериф из Египта (№50 WTA).

Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует матчем проти Элисон Риск из США (№42 WTA).

Все украинки попали в первую четверть сетки.

Победительницы квалификации узнают свои места в турнирной сетке после завершения отбора.

К сожалению, в мужском одиночном разряде представителей Украины не будет.
 
Основная сетка Ролан Гаррос стартует 22 мая.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
ще б цих кацапок прибрати з турніру
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+3
Spectra
Ну сводят Пегулу-Калинину и сводят. Все делается что бы Калинина её уже обыграла!
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+3
Stanislav Matusevych
І знову Пегула, звичайно, куди ж без неї? Невже і тут Ангеліні її обіграти не вдасться? Хоча після травми спини їй буде це зробити ще складніше. У Марти сітка в цілому непогана, але ж ніхто не здивується, якщо вона навіть Шериф програє. З тією якщо у бадмінтон грати, можна отримати плюхи, як від Даяни. Правда, може і намазати, звичайно. Ну а самій Даяні за щастя буде пройти коло. Проти головної фаворитки РГ шансів і у куди якісніших грунтовичок шансів мінімум.
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+1
Spectra
Мда... Марта попала на грунтовичку. Даяна максимум 1-й круг. Вся надежда на Гелю пора и на шлеме заявить, о себе!
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+1
Sashamar
Веселого мало. У Даяни в другому колі одразу Іга, а Даяна в будь-якій формі на грунті з Ігою в будь-якій формі не впорається. Марта - Геля вже третє коло між собою. Тобто до четвертого кола в найкращому випадку дістається тільки одна з трьох.
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0
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Spectra
А так помечтаем о украинском дерби в 3-й круге, но как всегда бывает оно не состоится(
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-1
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