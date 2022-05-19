Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Еще за одну путевку поборется Леся Цуренко
В четверг, 19 мая, состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции по теннису.
В основной сетке женского турнира Украина будет представлена как минимум тремя теннисистками. По рейтингу в основу прошли Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Леся Цуренко в пятницу проведет финал квалификации. Элина Свитолина проходила по рейтингу, но не сыграет по причине беременности.
Ангелина Калинина (№36 WTA) на старте соревнований сразится против победительницы квалификации.
Марта Костюк (№59 WTA) начнет соревнования встречей с Майар Шериф из Египта (№50 WTA).
Даяна Ястремская (№80 WTA) стартует матчем проти Элисон Риск из США (№42 WTA).
Все украинки попали в первую четверть сетки.
Победительницы квалификации узнают свои места в турнирной сетке после завершения отбора.
К сожалению, в мужском одиночном разряде представителей Украины не будет.
Основная сетка Ролан Гаррос стартует 22 мая.
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