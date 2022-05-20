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  4. Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Россия
20 мая 2022, 23:17 |
2424
3

Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»

Украинский тренер объяснил, почему Толик засунул язык в одно место

20 мая 2022, 23:17 |
2424
3
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Getty images. Сергей Ребров и Анатолий Тимощук

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров объяснил, почему о войне с россией молчат наши спортсмены, которые работают на территории рф.

«В условиях войны нужно найти правильные слова. Если ты допустишь даже одну ошибку в предложении, то тебя могут неправильно понять. Поэтому не каждый осмеливается высказывать свою позицию. Она ясна и едина, сейчас не может быть другой позиции. 

Если мы говорим о спортсменах, который находятся в россии, то это совсем другой разговор. Это их жизнь. Если они выберут украинскую позицию, то они однозначно должны уезжать, у них что-то должно быть за спиной. Поэтому они, возможно, не высказываются откровенно. 

Но те значимые люди в спорте, которые находятся в Украине, я не знаю, кто не высказался. Если кто-то не высказался, то его позиция абсолютно непонятна.

Не связывался ли я с Тимощуком? Нет. У него там семья, российская жена. Наверное, он понимает, что больше ему работать негде. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить достаточно роскошно. Если он сейчас заявит о том, что сейчас происходит в Украине, если он скажет, что идет война и поддержит Украину, то ему нужно сразу выезжать из россии, потому что не будет ничего. 

Я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне она, конечно, неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию и как он будет жить дальше», – сказав Ребров. 

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Сергей Ребров Анатолий Тимощук российско-украинская война
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Источник Пряма червона
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Cherevik22
Житиме краще, ніж 60% українців. Адже при грошах буде, при роботі. Гасла і патріотизм не прогодує. Тут, впевнений, більшість би обрали "хоч щось", аніж "взагалі нічого, зате з вишиванкою і серцем..." 
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