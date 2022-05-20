Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров объяснил, почему о войне с россией молчат наши спортсмены, которые работают на территории рф.

«В условиях войны нужно найти правильные слова. Если ты допустишь даже одну ошибку в предложении, то тебя могут неправильно понять. Поэтому не каждый осмеливается высказывать свою позицию. Она ясна и едина, сейчас не может быть другой позиции.

Если мы говорим о спортсменах, который находятся в россии, то это совсем другой разговор. Это их жизнь. Если они выберут украинскую позицию, то они однозначно должны уезжать, у них что-то должно быть за спиной. Поэтому они, возможно, не высказываются откровенно.

Но те значимые люди в спорте, которые находятся в Украине, я не знаю, кто не высказался. Если кто-то не высказался, то его позиция абсолютно непонятна.

Не связывался ли я с Тимощуком? Нет. У него там семья, российская жена. Наверное, он понимает, что больше ему работать негде. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить достаточно роскошно. Если он сейчас заявит о том, что сейчас происходит в Украине, если он скажет, что идет война и поддержит Украину, то ему нужно сразу выезжать из россии, потому что не будет ничего.

Я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне она, конечно, неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию и как он будет жить дальше», – сказав Ребров.