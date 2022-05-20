Молодежные турниры20 мая 2022, 15:20 |
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Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской Лиге УЕФА
Львовская команда обошла «Динамо» и «Шахтер»
20 мая 2022, 15:20 |
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«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины, который прошел в Польше, обыграл «Колос» U-19 со счетом 3:0.
Ранее львовская команда в другом перенесенном поединке обыграла «Ингулец», что позволило обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19 в таблице юношеского чемпионата Украины.
«Рух», сыграв на один матч меньше, опередил «Динамо» на 1 пункт. Это значит, что команда в новом сезоне сможет сыграть в Юношеской Лиге УЕФА.
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