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Молодежные турниры
20 мая 2022, 15:20 |
1042
0

Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской Лиге УЕФА

Львовская команда обошла «Динамо» и «Шахтер»

20 мая 2022, 15:20 |
1042
0
Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской Лиге УЕФА
fcrukh.com

«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины, который прошел в Польше, обыграл «Колос» U-19 со счетом 3:0.

Ранее львовская команда в другом перенесенном поединке обыграла «Ингулец», что позволило обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19 в таблице юношеского чемпионата Украины.

«Рух», сыграв на один матч меньше, опередил «Динамо» на 1 пункт. Это значит, что команда в новом сезоне сможет сыграть в Юношеской Лиге УЕФА.

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Рух Львов Рух Львов U-19 Юношеская лига УЕФА
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Источник ФК Рух Львов
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