Рух U-19 стал лидером чемпионата. Команда сыграет в Юношеской Лиге УЕФА

«Рух» U-19 в перенесенном матче юношеского чемпионата Украины, который прошел в Польше, обыграл «Колос» U-19 со счетом 3:0.

Ранее львовская команда в другом перенесенном поединке обыграла «Ингулец», что позволило обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19 в таблице юношеского чемпионата Украины.

«Рух», сыграв на один матч меньше, опередил «Динамо» на 1 пункт. Это значит, что команда в новом сезоне сможет сыграть в Юношеской Лиге УЕФА.