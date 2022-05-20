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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией
Польша
20 мая 2022, 16:55 |
928
5

ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией

Евгений решил остаться в чемпионате Польши

20 мая 2022, 16:55 |
928
5
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией
cracovia.pl

Польский клуб «Краковия» сообщил о том, что решил продлить контракт полузащитника Евгения Коноплянки.

Новый договор 32-летнего украинца теперь истекает летом 2023 года. Коноплянка перебрался в Польшу зимой, подписав контракт до конца сезона.

Евгений провел 9 матчей и голов не забивал, но уровня его выступлений хватило для продления сотрудничества.

«Краковия» за тур до завершения чемпионата Польши занимает 7-е место.

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Евгений Коноплянка Краковия
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Источник ФК Краковия
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Vik777 Vas777
кадр ... 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Westwood.
Він грає ради грошей 
Грав бы ради себе все було б ок
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+1
Владислав Рейский
Коню понятно, ему двигаться не куда, а полякам чисто пиар может нужен
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+1
Leo Leo
Уже сам доплачивает чтоб не возвращаться
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0
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