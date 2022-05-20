Польша20 мая 2022, 16:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией
Евгений решил остаться в чемпионате Польши
20 мая 2022, 16:55 |
928
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Польский клуб «Краковия» сообщил о том, что решил продлить контракт полузащитника Евгения Коноплянки.
Новый договор 32-летнего украинца теперь истекает летом 2023 года. Коноплянка перебрался в Польшу зимой, подписав контракт до конца сезона.
Евгений провел 9 матчей и голов не забивал, но уровня его выступлений хватило для продления сотрудничества.
«Краковия» за тур до завершения чемпионата Польши занимает 7-е место.
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