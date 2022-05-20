ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продлил контракт с Краковией

Польский клуб «Краковия» сообщил о том, что решил продлить контракт полузащитника Евгения Коноплянки.

Новый договор 32-летнего украинца теперь истекает летом 2023 года. Коноплянка перебрался в Польшу зимой, подписав контракт до конца сезона.

Евгений провел 9 матчей и голов не забивал, но уровня его выступлений хватило для продления сотрудничества.

«Краковия» за тур до завершения чемпионата Польши занимает 7-е место.