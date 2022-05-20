Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?

По итогам первого этапа подготовки национальной сборной Украины к плей-офф ЧМ-2022, а также поединкам Лиги наций, главный тренер «сине-желтых» Александр Петраков принял решение по поводу тех футболистов, которые стали «лишними» в заявке команды. В списке оказалось пять фамилий – Конопля, Гармаш, Буяльский, Булеца и Беседин. Мог ли вместо кого-то из указанных исполнителей оказаться кто-то другой? Вполне. Но выбор тренера таков, и его однозначно стоит уважать.

А вот прав ли Петраков и насколько логичен его выбор данной пятерки – попробуем разобраться…

Ефим КОНОПЛЯ

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22-летнего Коноплю Александр Петраков прекрасно знает по работе с юношеской сборной страны, которую он приводил к победе на чемпионате мира U-19 в Польше в 2019 году. Поэтому появление этого игрока в расширенном списке игроков сборной, несмотря на статус резервиста Конопли в «Шахтере» в сезоне-2021/22, не вызывает большого удивления.

Конопля получил свой шанс в поединке с менхенгладбахской «Боруссией», но сыграл крайне неубедительно. Именно его ошибка на 14-й минуте привела к забитому мячу в ворота «сине-желтых», да и в работе на атаку молодой фулбек ни капли не впечатлил. Неудивительно, что уже на второй тайм вместо Конопли на поле объявился Попов, а на правую «бровку» перешел Илья Забарный, который сыграл там и в следующем спарринге против «Эмполи».

Впрочем, в настоящий момент очевидно, что ключевой фигурой справа в обороне у сборной является Александр Караваев, который лишь вынужденно занимал позицию на противоположном фланге. Когда к сборной присоединятся Миколенко и Соболь слева в обороне будет перебор квалифицированных исполнителей, а потому Караваев переместится на свою привычную позицию, где при крайней необходимости его будет кому подстраховать. А Конопля… Ефиму предстоит еще много работы над собой, и в следующий раз, когда ему представится шанс в главной команде страны, нужно будет хвататься за него из последних сил, не допуская явных ляпов и ошибок.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

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29-летний Буяльский в последнее время буквально расцвел в «Динамо», переживая лучший период в своей карьере. В клубе Виталий является одним из лидеров атак команды, составив грозный бомбардирский дуэт с Виктором Цыганковым. Однако в сборной Петраков после того, как дал Буяльскому возможность сыграть против всех трех соперников (правда, разное количество минут), предпочел в дальнейшем обойтись без этого хавбека. Почему?

Пожалуй, не стоит искать слишком сложные ответы на достаточно простой вопрос. Буяльский в нынешней сборной – это как мольберт в механическом цехе металлургического завода. Слишком разная специфика и слишком большие различия, хотя на своем месте и при определенных условиях, которые сумел создать для Виталия в «Динамо» Луческу, этот хавбек может приносить колоссальную пользу. Петракову некогда экспериментировать и «вмонтировать» Буяльского в игровые построения «сине-желтых», где тот, откровенно говоря, был лишним даже во времена Андрея Шевченко.

Более того, в майских спаррингах отлично себя показал хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок, возможности и характер которого вновь-таки куда лучше известны Петракову, и последний фактор ни в коей степени нельзя сбрасывать со счетов! Пихаленок в сравнении с Буяльским – это более многогранная опция на поле для тренерского штаба. Александр может не только быть полезным в финальной трети поля и на подступах к ней, но и выполнять большой объем черновой работы, с чем у Виталия, мягко говоря, не всегда складывается. Поэтому «динамовец» снова банально оказался заложником своей манеры игры – он чересчур творческая и свободная фигура в той концепции, которую избрал Петраков для попытки достичь успех в ключевой для сборной Украины момент.

Сергей БУЛЕЦА

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Ситуация с 23-летним представителем «Зари» Сергеем Булецой в чем-то схожа с той, которую выше мы уже обрисовали для Буяльского. В своем клубе этот хавбек играл важную роль в УПЛ-2021/22, однако в сборной у Булецы было не так много времени и шансов показать себя. При этом, Сергей еще и получил травму, из-за которой не смог выйти на поле в поединках с «Эмполи» и «Риекой».

Несмотря на то, что Петраков, в отличие от Буяльского, прекрасно знаком с возможностями Булецы, который зажигал в составе сборной Украины U-19 на мировом первенстве в Польше в 2019 году, важно понимать, уровень конкуренции, который есть ныне в главной команде страны на условную позицию в центре поля. Способен ли Булеца прямо сейчас выигрывать конкуренцию у Малиновского, Зинченко или Шапаренко? Вряд ли. Плюс показавший невероятный прогресс в стане «сине-желтых» и упоминаемый уже выше Пихаленок…

В общем, ряд факторов буквально сам привел Петракова к правильности решения о выведении Булецы из заявки сборной. И есть ощущение, что над этой кандидатурой Александр Васильевич и его ассистенты в сложившейся ситуации задумывались меньше всего.

Денис ГАРМАШ

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32-летнего Гармаша многие уже успели списать со счетов, но в сезоне УПЛ-2021/22, Денис сумел воспрянуть из пепла похлеще любой птицы Феникс. Вновь-таки Мирча Луческу просто нашел для Гармаша в команде нужную тому степень свободы и доверия, и опытный футболист отплатил румынскому наставнику сполна.

Петракову Гармаш мог бы стать полезным в качестве одного из ключевых универсалов команды. Денис способен сыграть как в центре полузащиты, так и под нападающим, а при необходимости – выйти и на острие атаки. Другое дело, что подобная непостоянность приводила бы к разрушению и так крайне шатких игровых связок в команде, а у Петракова сейчас совсем нет времени для экспериментов. Очевидно, именно поэтому, даже несмотря на забитый Гармашем мяч в поединке против «Риеки», Дениса все-таки вычеркнули из финального списка футболистов, которые попытаются пробиться в финальную часть ЧМ-2022 и достойно стартовать в очередном розыгрыше Лиги наций.

Артем БЕСЕДИН

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26-летний Беседин из-за разрыва крестообразной связки пропустил всю первую половину сезона, и должен был полноценно вернуться на поле в концовке украинской Премьер-лиги… Но из-за войны обстоятельства изменились, и Артем фактически без какой-либо серьезной практики попал в главную команду страны. Очевидно, Петраков хотел посмотреть на кондиции и возможности нынешнего Беседина, а также иметь такого игрока под рукой на случай каких-то форс-мажоров.

В итоге Беседин провел на поле 70 минут против «Боруссии» Менхенгладбах и один тайм против «Риеки», не отличившись забитыми мячами. Да и в целом его работоспособность не выглядела такой, к чему привыкли болельщики. В итоге перед Петраковым встал логичный вопрос – кого оставлять в команде на роль номинального третьего форварда (ключевым нападающим команды остается Роман Яремчук, подменить которого почти без потери в качестве способен Артем Довбик) Даниила Сикана, отыгравшего вторую часть сезона в «Ганзе» и заслужившего там положительные отзывы, или Артема Беседина, едва-едва выбирающегося на свой прежний уровень.

Вновь-таки, учитывая тот фактор, что Сикан прекрасно известен Петракову еще по работе с юношеской сборной страны, а также аспект большей игровой практики у Даниила в текущем сезоне, выбор главного тренера «сине-желтых» не в пользу Беседина выглядит вполне логичным.

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P.S. Мог ли Петраков де-факто отчислить из команды кого-то другого? Как уже и говорилось выше – вполне. Например, в команде остается сразу четыре голкипера, а это иначе, чем перестраховкой не назовешь. Кроме того, абсолютно не впечатлил в майских спаррингах Валерий Бондарь, ошибавшийся весьма часто, но с учетом травмы Попова и принципиальных проблем именно в центральной оси обороны, разбрасываться кадрами в этой зоне, очевидно, куда рискованнее, чем убрать двух-трех игроков атаки.

Как бы там ни было, но Петраков получил возможность оценить состояние почти всех своих подопечных, что само по себе уже положительное явление в нынешних реалиях. Конечно, шотландцы будут иметь преимущество над нашей командой в непрерывности игровой практики, но Украина должна взять свое на характере и воле к победе. Другого выбора сейчас нет не только у футболистов, но и у всей нации. Слава Украине! Вперед, к победам!