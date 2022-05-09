Самым результативным в сезоне-2021/22 стал бомбардирский тандем Динамо

В сезоне-2021/22 Виктор Цыганков и Виталий Буяльский вдвоем забили более 40% всех голов «Динамо» – 20 из 47, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На один мяч меньше оказался в активе пары днепрян – Артема Довбика и Александра Пихаленка. Третий результат показали голеадоры «Шахтера» – Тете и Ласина Траоре, 15 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2021/22

Голы Пара игроков Клуб 20 (6*) Виктор ЦЫГАНКОВ (11), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (9) Динамо 19 (4) Артем ДОВБИК (14), Александр ПИХАЛЕНОК (5) Днепр-1 15 (2) ТЕТЕ (9), Ласина ТРАОРЕ (6) Шахтер 14 (2) Оливье ТИЛЛЬ (8), Руслан СТЕПАНЮК (6) Ворскла 13 Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ (7), Шахаб ЗАХЕДИ (6) Заря 10 Денис БЕЗБОРОДЬКО (7), Андрей ТОТОВИЦКИЙ (3) Десна 10 (1) Андрей КУЛАКОВ (6), Алексей КАШУК (4) Мариуполь 9 (1) Юрий КЛИМЧУК (5), Андрей БОРЯЧУК (4) Рух 8 Артур АВАГИМЯН (5), Владислав ВАНАТ (3) Черноморец 8 (1) МАРЛИСОН (5), Юрий БАТЮШИН (3) Металлист 1925

* с пенальти.