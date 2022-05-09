Самым результативным в сезоне-2021/22 стал бомбардирский тандем Динамо
Виктор Цыганков на пару с Виталием Буяльским забили 20 мячей
В сезоне-2021/22 Виктор Цыганков и Виталий Буяльский вдвоем забили более 40% всех голов «Динамо» – 20 из 47, став самым результативным бомбардирским тандемом чемпионата. На один мяч меньше оказался в активе пары днепрян – Артема Довбика и Александра Пихаленка. Третий результат показали голеадоры «Шахтера» – Тете и Ласина Траоре, 15 раз совместными усилиями поражавшие ворота соперников.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые результативные пары игроков клубов УПЛ в сезоне-2021/22
|
Голы
|
Пара игроков
|
Клуб
|
20 (6*)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ (11), Виталий БУЯЛЬСКИЙ (9)
|
Динамо
|
19 (4)
|
Артем ДОВБИК (14), Александр ПИХАЛЕНОК (5)
|
Днепр-1
|
15 (2)
|
ТЕТЕ (9), Ласина ТРАОРЕ (6)
|
Шахтер
|
14 (2)
|
Оливье ТИЛЛЬ (8), Руслан СТЕПАНЮК (6)
|
Ворскла
|
13
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ (7), Шахаб ЗАХЕДИ (6)
|
Заря
|
10
|
Денис БЕЗБОРОДЬКО (7), Андрей ТОТОВИЦКИЙ (3)
|
Десна
|
10 (1)
|
Андрей КУЛАКОВ (6), Алексей КАШУК (4)
|
Мариуполь
|
9 (1)
|
Юрий КЛИМЧУК (5), Андрей БОРЯЧУК (4)
|
Рух
|
8
|
Артур АВАГИМЯН (5), Владислав ВАНАТ (3)
|
Черноморец
|
8 (1)
|
МАРЛИСОН (5), Юрий БАТЮШИН (3)
|
Металлист 1925
* с пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий забил дебютный гол в АПЛ
Алексей преодолел сито квалификации