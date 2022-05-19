Пять выводов после трех матчей сборной Украины

Первый этап подготовительного сбора национальной команды к матчу плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии завершен. Команда Александра Петракова провела три спарринга. И все три – против клубных команд: гладбахской «Боруссии», «Эмполи» и «Риеки». Матчи получились разными – и по счету, и главное – по содержанию. Есть повод и возможность разложить все по полочкам.

1. Главное: футболисты сборной получили необходимую игровую практику

Последний матч до сборов в Словении сборная Украины провела в ноябре прошлого года. То есть, до 11 мая – дня контрольного поединка против гладбахской «Боруссии», прошло ровно полгода. Из-за вторжения россии в Украину отечественный футбол, равно как и практически все иные отрасли нашей жизни, оказался в состоянии «грогги». Чемпионат не возобновился, лишь два клуба («Динамо» и «Шахтер») имели игровую практику в виде благотворительных поединков. В общем, наши сборники (представляющие УПЛ) пребывали в разрозненном физическом и психологическом состоянии.

Поэтому логично, что основным приоритетом первого сбора была задача «нагрузить» игроков, дать им возможность «притереться». Считаю, что с данной задачей сборная справилась. Тренерский штаб распределил примерно поровну между всеми футболистами игровое время. Если против «Боруссии» сыграли практически все, то в матчах с «Эмполи» и «Риекой», состоявшихся через день, была проведена ротация. Полагаю, тренерский штаб получил достаточную на данном этапе информацию. Прежде всего – по поводу комплектации команды.

2. Содержательное: отлично, хорошо, так себе

Первая игра в рамках сбора – против «Боруссии» - получилась и самой впечатляющей. Хотя в этой связи все закономерно: футболисты соскучились за игрой, был эмоциональный подъем, было желание показать и проявить себя. Играли фактически с «чистого листа». Но играли и «сердцем» тоже. Получилось агрессивно, вертикально, быстро. «Получилось» Мудрик.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

А вот дальше, следует полагать, началась нормальная рутинная работа. Ключевое слово – «рутинная». Парни «нагрузили» ноги, заметно устали. Посему последующие игры уже были иного содержания: прежде всего, в них было меньше эмоционального накала.

Игра с «Эмполи» - меньше скоростей (по сравнению с первым поединком), больше ошибок. И меньше прессинга с нашей стороны. Соперники «включались» в игру лишь эпизодически, то есть не было ощущения «целостности» матча. Честно говоря, классический поединок, который играется на межсезонных сборах.

Это определение еще больше подходит под матч против «Риеки». Честно говоря, не очень понятно, зачем было проводить поединок на второй день после игры в Италии, ведь понятно, что скоростей и мысли в нем будет очень мало. Ну, Петракову виднее. Может, просто на другие даты не договорились.

В игре против «Эмполи» понравился Пихаленок. Как и в матче против немцев. А еще понравился Яремчук. Ну, тут все понятно.

Кто понравился в игре с «Риекой»? Гармаш и Буяльский. Но, если откровенно, они были лучшими на фоне невысоком. Фактически, лучшие из «худших», ведь внушительной игры наши не продемонстрировали.

3. Эмоциональное: минус пять игроков

По итогам первых трех поединков тренерский штаб принял решение отказаться от услуг пятерых игроков. Ими стали «анонсированные» ранее в наших СМИ динамовцы Буяльский, Гармаш и Беседин, а также защитник «Шахтера» Конопля и полузащитник «Зари» Булеца.

Относительно двух «нединамовцев» ситуация однозначная. Как на мой взгляд: в сборной есть действительно более сильные игроки на их позициях. Им пока еще рано считаться игроками основы. А вот относительно киевской троицы…Честно говоря, лично мне кажется, что все бы пригодились. Буяльский – непревзойденный (на нашем уровне) исполнитель в игре «между линиями», Гармаш – непревзойденный универсал, а Беседин – такого же характера боец. Да, у каждого из них есть серьезные конкуренты за место в составе, и есть свои изъяны, но ведь и те конкуренты – отнюдь не безгрешные. Например, Петраков предпочел Беседину Сикана. Решение понятное, но дискуссионное. И приблизительно так же можно говорить и о Гармаше с Буяльским.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Хотя, конечно же, данная тема изначально попахивает вкусовщиной и субъективизмом. Закончить ее хотелось бы, все же, словами главного тренера сборной Украины: «решения всегда сложные, но такой футбол: здесь выживают сильнейшие».

4. Проблематичное: кто же, все-таки, будет играть в центре защиты?

На мой взгляд, главным кадровым вопросом нынешней сборной Украины остается центр защиты. Претендентов на эту важную позицию хватает, но вот каждый из них, как мне кажется, пока что не отличается образцом надежности. И это – мягко говоря.

В игре против «Боруссии» с первых минут встречи на центральном «плацдарме» играли Забарный и Матвиенко. Есть вопросы по обоим. Против «Эмполи» вышли Забарный и Попов. Тоже не весьма внятно. В последнем спарринге Петраков отметился еще более экспериментальным вариантом – Бондарь – Качараба. Опять-таки, вопросов к ним хватает.

Будем надеяться, что с приездом всех легионеров, особенно основного центрального защитника Миколенко, нашему тренерскому штабу уже не нужно будет экспериментировать в защите. А нужно будет определяться.

5. Перспективное: дальше должны быть иные задачи и иное качество

Вскоре к тренировочному лагерю сборной примкнут все легионеры. И команда наконец-то приобретет черты скорее «команды», нежели «сборной». Насколько я понимаю, матчей против клубных коллективов уже не будет. Будет против национальных сборных. Ориентировочно 23 и 26 мая. Однозначно, что эти поединки будут рассматриваться уже с явным прицелом на игру против Шотландии. То есть, экспериментов у них должно быть необходимый минимум, ведь нужно определить стартовый состав на первую игру плей-офф. Хочется верить, что не последнюю.