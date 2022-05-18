Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
Чемпионат мира
18 мая 2022, 23:43 | Обновлено 19 мая 2022, 00:12
3801
4

Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины

Три игрока «Динамо», а также Конопля и Булеца

18 мая 2022, 23:43 | Обновлено 19 мая 2022, 00:12
3801
4
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
uaf.ua

По итогам трех контрольных матчей наставник сборной Украины Александр Петраков отчислил из состава национальной команды пятерых футболистов.

К поединку плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии не будут готовиться защитник Ефим Конопля, хавбеки Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Сергей Булеца, а также форвард Артем Беседин.

Защитник Денис Попов восстанавливается после повреждения, но остается в лагере сборной.

Украина до матча с Шотландией 1 июня должна провести еще два спарринга 23 и 26 мая.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).

По теме:
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»
сборная Украины по футболу Александр Петраков Ефим Конопля Сергей Булеца Виталий Буяльский Денис Гармаш Артем Беседин ЧМ-2022 по футболу заявка Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
Война | 18 мая 2022, 18:17 3
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине продлили еще на 3 месяца

Также был продлен срок всеобщей мобилизации

Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Футбол | 18 мая 2022, 21:35 0
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины

ДР Конго и еще одна команда

ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Футбол | 18.05.2022, 04:10
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Футбол | 18.05.2022, 16:07
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Футбол | 18.05.2022, 00:50
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Новини партнерів
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Яценко
У Бондаря блат як я розумію? Він сьогодні гол привіз, регулярно втрачав позицію. І в матчі проти Борусії грубо помилявся. Але ж прибирають Гармаша і Бую, які мають досвід і вміють робити різницю. Що сьогодні в парі показали. Та це вибір Петракова. І його відповідальність.
Ответить
+5
MIkeVarivoda .
Дебіл старий. Чим йому Гармаш та Буя не подобаються?
Ответить
+4
NachoBarbero
А хто буде ПЗ якщо Караваєв травмується? Забарний на цій позиції виглядав гірше чим Конопля.
Ответить
0
Maks Maks
Сікан краще Беседіна? Ну-ну. Про Буяльського взагалі дивна історія. Скандал перед матчем з Шотландією - як раз те що треба
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
17.05.2022, 11:18 9
Футбол
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
18.05.2022, 17:33 3
Война
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
18.05.2022, 23:27 1
Хоккей
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
17.05.2022, 05:30
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
17.05.2022, 12:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем