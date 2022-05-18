Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины

По итогам трех контрольных матчей наставник сборной Украины Александр Петраков отчислил из состава национальной команды пятерых футболистов.

К поединку плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии не будут готовиться защитник Ефим Конопля, хавбеки Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Сергей Булеца, а также форвард Артем Беседин.

Защитник Денис Попов восстанавливается после повреждения, но остается в лагере сборной.

Украина до матча с Шотландией 1 июня должна провести еще два спарринга 23 и 26 мая.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия).

Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Ганза», Германия).