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  4. Булеца травмировался на тренировке сборной Украины
Чемпионат мира
17 мая 2022, 03:42 | Обновлено 17 мая 2022, 03:43
41
0

Булеца травмировался на тренировке сборной Украины

Хавбек может пропустить ближайшие матчи национальной команды

17 мая 2022, 03:42 | Обновлено 17 мая 2022, 03:43
41
0
Булеца травмировался на тренировке сборной Украины
УАФ

Украинский хавбек «Динамо» Сергей Булеца получил повреждение в лагере национальной команды Украины.

У 23-летнего футболиста повреждение связок голеностопа.

Футболист останется в Словении и не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.

Напомним, 17 мая состоится товарищеский матч сборной Украины с «Эмполи».

Ранее сообщалось, что Петраков отцепил от сборной Гармаша, Буяльского и Беседина. 

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Источник Украинская ассоциация футбола
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