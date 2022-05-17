Чемпионат мира17 мая 2022, 03:42 | Обновлено 17 мая 2022, 03:43
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Булеца травмировался на тренировке сборной Украины
Хавбек может пропустить ближайшие матчи национальной команды
17 мая 2022, 03:42 | Обновлено 17 мая 2022, 03:43
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Украинский хавбек «Динамо» Сергей Булеца получил повреждение в лагере национальной команды Украины.
У 23-летнего футболиста повреждение связок голеностопа.
Футболист останется в Словении и не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.
Напомним, 17 мая состоится товарищеский матч сборной Украины с «Эмполи».
Ранее сообщалось, что Петраков отцепил от сборной Гармаша, Буяльского и Беседина.
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