Булеца травмировался на тренировке сборной Украины

Украинский хавбек «Динамо» Сергей Булеца получил повреждение в лагере национальной команды Украины.

У 23-летнего футболиста повреждение связок голеностопа.

Футболист останется в Словении и не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.

Напомним, 17 мая состоится товарищеский матч сборной Украины с «Эмполи».

Ранее сообщалось, что Петраков отцепил от сборной Гармаша, Буяльского и Беседина.