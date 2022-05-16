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16 мая 2022, 02:30 | Обновлено 16 мая 2022, 02:51
122
0

Прощальный матч Ярмоленко, Соболь – чемпион Бельгии, Лунин взял пенальти

Главные новости за 15 мая на Sport.ua

16 мая 2022, 02:30 | Обновлено 16 мая 2022, 02:51
122
0
Прощальный матч Ярмоленко, Соболь – чемпион Бельгии, Лунин взял пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 мая.

1. Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение. Профессиональный футбол – отнюдь не то, ради чего сейчас стоит делать исключения.

2. ФОТО. Ярмоленко с семьей попрощался с фанатами Вест Хэма. Украинец сыграл последний домашний матч в составе лондонского клуба.

3. Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге. Эдуард отличился ассистом в матче, который принес титул.

4. Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом. «Атлетико» и «Севилья» разошлись миром в борьбе за третье место.

5. Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу. Команда Фрэнка Лэмпарда вела в счете, но катастрофически проиграла воздух.

6. Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса. У пары должна родиться дочь в октябре.

7. Не до футбола. Мариуполь не сыграет в следующем сезоне УПЛ. Клуб приостановил деятельность на неопределенное время.

8. Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен. Россонери нарастили отрыв от «Интера» и очень близки к титулу.

9. Не только Мариуполь. Десна также может прекратить выступления в УПЛ. Клубная инфраструктура была разрушена из-за войны.

10. Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика. Американский боксер полностью объединил пояса в своей весовой категории.

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Источник Sport.ua
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