Украина. Премьер лига15 мая 2022, 14:16 |
1010
0
Не только Мариуполь. Десна также может прекратить выступления в УПЛ
Клубная инфраструктура была разрушена из-за войны
15 мая 2022, 14:16 |
1010
0
Черниговская «Десна», скорее всего, пропустит следующий сезон УПЛ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Это связано с тем, что клубная инфраструктура, в том числе домашний стадион, был разрушен в результате ракетных ударов российской армии.
Ранее уже стало известно, что следующий сезон пропустит «Мариуполь». По информации Бурбаса, за обеими клубами сохранят прописку в УПЛ и они смогут вернуться в элитный дивизион через год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 мая 2022, 09:25 2
Эван Холифилд неожиданно потерпел поражение
Футбол | 14 мая 2022, 21:20 8
Михаила интересуют только еврокубки
Футбол | 14.05.2022, 21:35
Война | 14.05.2022, 18:22
Футбол | 15.05.2022, 15:19
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2022, 19:46
14.05.2022, 22:50 5
Война
13.05.2022, 15:56 3
14.05.2022, 14:46
15.05.2022, 02:00 14
14.05.2022, 12:20
14.05.2022, 12:03 8