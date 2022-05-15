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Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 14:16 |
1010
0

Не только Мариуполь. Десна также может прекратить выступления в УПЛ

Клубная инфраструктура была разрушена из-за войны

15 мая 2022, 14:16 |
1010
0
Не только Мариуполь. Десна также может прекратить выступления в УПЛ

Черниговская «Десна», скорее всего, пропустит следующий сезон УПЛ. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Это связано с тем, что клубная инфраструктура, в том числе домашний стадион, был разрушен в результате ракетных ударов российской армии.

Ранее уже стало известно, что следующий сезон пропустит «Мариуполь». По информации Бурбаса, за обеими клубами сохранят прописку в УПЛ и они смогут вернуться в элитный дивизион через год.

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Десна Чернигов Игорь Бурбас российско-украинская война Мариуполь Украинская Премьер-лига
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