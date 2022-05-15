Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
«Атлетико» и «Севилья» разошлись миром в борьбе за третье место
В воскресенье, 15 мая, состоялись матчи предпоследнего 37-го тура Ла Лиги.
«Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1). Мадридцы уже досрочно выиграли титул.
Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти галактикос после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо. Лунин назван лучшим игроком поединка.
«Атлетико» и «Севилья» разошлись миром (1:1) в борьбе за третье место.
Турнирное положение: Реал (85), Барселона (73), Атлетико М (68), Севилья (67), Бетис (64), Реал Сосьедад (62), Вильярреал (56), Атлетик Б (55).
Ла Лига 2021/22
37-й тур, 15 мая
Кадис – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Собрино, 37 – Диас, 5.
Нереализованный пенальти: Негредо, 61.
Хетафе – Барселона – 0:0
Атлетико – Севилья – 1:1
Голы: Хименес, 30 – Эн-Несири, 85.
Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2
Голы: Коклен, 43 – Исак, 56, Субименди, 73.
Атлетик – Осасуна – 2:0
Голы: Беренгер, 33, Вильялибре, 79.
Бетис – Гранада – 2:0
Голы: Хуанми, 14, 89.
Леванте – Алавес – 3:1
Голы: Дуарте, 53, Рохер, 74, Моралес, 90+5 – Хоселу, 36.
Мальорка – Райо Вальекано – 2:1
Сельта – Эльче – 1:0
Турнирная таблица
Гол Реала в ворота Кадиса
Гол Кадиса в ворота Лунина
События матча
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