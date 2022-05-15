Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом

В воскресенье, 15 мая, состоялись матчи предпоследнего 37-го тура Ла Лиги.

«Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1). Мадридцы уже досрочно выиграли титул.

Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти галактикос после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо. Лунин назван лучшим игроком поединка.

«Атлетико» и «Севилья» разошлись миром (1:1) в борьбе за третье место.

Турнирное положение: Реал (85), Барселона (73), Атлетико М (68), Севилья (67), Бетис (64), Реал Сосьедад (62), Вильярреал (56), Атлетик Б (55).

Ла Лига 2021/22

37-й тур, 15 мая

Кадис – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Собрино, 37 – Диас, 5.

Нереализованный пенальти: Негредо, 61.

Хетафе – Барселона – 0:0

Атлетико – Севилья – 1:1

Голы: Хименес, 30 – Эн-Несири, 85.

Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Коклен, 43 – Исак, 56, Субименди, 73.

Атлетик – Осасуна – 2:0

Голы: Беренгер, 33, Вильялибре, 79.

Бетис – Гранада – 2:0

Голы: Хуанми, 14, 89.

Леванте – Алавес – 3:1

Голы: Дуарте, 53, Рохер, 74, Моралес, 90+5 – Хоселу, 36.

Мальорка – Райо Вальекано – 2:1

Сельта – Эльче – 1:0

Турнирная таблица

Гол Реала в ворота Кадиса

Гол Кадиса в ворота Лунина