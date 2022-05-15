Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Эдуард отличился ассистом в матче, который принес титул
В рамках пятого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде одолел «Антверпен».
Эта победа принесла команде Эдуарда Соболя досрочное чемпионство.
Отметим, что сам украинец в этой встрече отметился ассистом во время второго взятия ворот соперников. Всего Соболь сыграл в сезоне 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 5-й тур
«Антверпен» – «Брюгге» – 1:3
Голы: Фрай (19) – Ванакен (49, с пенальти), Хендри (64), Адамян (66)
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