Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге

В рамках пятого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде одолел «Антверпен».

Эта победа принесла команде Эдуарда Соболя досрочное чемпионство.

Отметим, что сам украинец в этой встрече отметился ассистом во время второго взятия ворот соперников. Всего Соболь сыграл в сезоне 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи.



Чемпионат Бельгии. Второй этап. 5-й тур

«Антверпен» – «Брюгге» – 1:3

Голы: Фрай (19) – Ванакен (49, с пенальти), Хендри (64), Адамян (66)