Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Бельгия
15 мая 2022, 17:35 | Обновлено 15 мая 2022, 17:37
512
0

Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге

Эдуард отличился ассистом в матче, который принес титул

15 мая 2022, 17:35 | Обновлено 15 мая 2022, 17:37
512
0
Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (слева)

В рамках пятого тура второго раунда чемпионата Бельгии «Брюгге» на выезде одолел «Антверпен».

Эта победа принесла команде Эдуарда Соболя досрочное чемпионство.

Отметим, что сам украинец в этой встрече отметился ассистом во время второго взятия ворот соперников. Всего  Соболь сыграл в сезоне 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи. 
 
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 5-й тур

«Антверпен» – «Брюгге» – 1:3
Голы: Фрай (19) – Ванакен (49, с пенальти), Хендри (64), Адамян (66)

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Брюгге с Соболем 2-й раз подряд обыграл главного конкурента на чемпионство
Соболь помог Брюгге вернуть лидерство в чемпионате
Брюгге Эдуард Соболь чемпионат Бельгии по футболу Антверпен
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
Война | 14 мая 2022, 18:22 1
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ
У Си Цзиньпина церебральная аневризма. Его просят уйти из политики – СМИ

Слухи об этом начались после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК

Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Футбол | 14 мая 2022, 21:35 6
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии

14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финальный матч национального кубка

Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение
Футбол | 15.05.2022, 13:35
Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение
Почему возможное проведение УПЛ за пределами Украины – неправильное решение
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Футбол | 14.05.2022, 21:20
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Не Брентфорд. Мудрик назвал клуб, в который хотел бы перейти из Шахтера
Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Футбол | 15.05.2022, 15:22
Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
Пес из росгвардии перешел на сторону Украины и за месяц выучил все команды
14.05.2022, 20:20 3
Война
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
14.05.2022, 05:14
Война
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 9
Футбол
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
14.05.2022, 04:45
Футбол
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
13.05.2022, 17:50 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем