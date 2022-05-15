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  4. Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Чемпионат Италии
Милан
15.05.2022, FT 2 : 0
Аталанта
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Италия
15 мая 2022, 21:05 | Обновлено 15 мая 2022, 21:25
699
1

Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен

Россонери нарастили отрыв от «Интера» и очень близки к титулу

15 мая 2022, 21:05 | Обновлено 15 мая 2022, 21:25
699
1
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

15 мая состоялся матч 37-го тура Серии A, в котором «Милан» переиграл «Аталанту» (2:0).

Голы во втором тайме забили Рафаэль Леау и Тео Эрнандес.

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский вышел на замену на 55-й минуте. Для украинца сезон завершен, поскольку он получил желтую карточку, из-за чего не сыграет в матче последнего 38-го тура.

«Милан» очень близок к скудетто, опережая соперников из «Интера» на 5 очка. При этом россонери осталось сыграть один матч, а у нераудурри впереди две игры (вечером 15 мая у них поединок против «Кальяри»).

Серия A. 37-й тур

Милан – Аталанта – 2:0

Голы: Леау, 56, Эрнандес, 75.

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Эрнандес, Калюлю, Томори, Тонали (Беннасер, 63), Крунич (Бакайоко, 79), Кессье, Жиру (Мессиас, 55), Леау, Салемакерс (Ребич, 55).

Аталанта: Муссо, Паломино (Мерих Демирал, 80), Джимсити, Хатебур (Скальвини, 79), Дзаппакоста, Копмайнерс, Фройлер, де Рон, Пессина (Бога, 70), Пашалич (Малиновский, 55), Муриэль (Сапата, 55).

Предупреждения: Жиру, 44, Кессье, 67, Беннасер, 90+2 – Копмайнерс, 53, Малиновский, 87.

Судья: Орсато (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ГОЛ! 1:0. Леау, 56 мин.

ГОЛ! 2:0. Эрнандес, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Источник Sport.ua
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Умник
Милан красавы.
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