15 мая в 19:00 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Милан» и «Аталанта».

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский заявлен в резервном составе.

Хозяева поля ведут борьбу за скудетто, опережая соперников из «Интера» на 2 очка за 2 тура до конца турнира.

Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Стартовые составы команд