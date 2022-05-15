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Италия
15 мая 2022, 19:10 | Обновлено 15 мая 2022, 19:12
947
0

Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 19:00 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A

15 мая 2022, 19:10 | Обновлено 15 мая 2022, 19:12
947
0
Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая в 19:00 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Милан» и «Аталанта».

Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский заявлен в резервном составе.

Хозяева поля ведут борьбу за скудетто, опережая соперников из «Интера» на 2 очка за 2 тура до конца турнира.

Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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