Италия15 мая 2022, 19:10 | Обновлено 15 мая 2022, 19:12
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Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 19:00 видеотрансляцию матча 37-го тура Серии A
15 мая 2022, 19:10 | Обновлено 15 мая 2022, 19:12
947
0
15 мая в 19:00 проходит матч 37-го тура Серии A между командами «Милан» и «Аталанта».
Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский заявлен в резервном составе.
Хозяева поля ведут борьбу за скудетто, опережая соперников из «Интера» на 2 очка за 2 тура до конца турнира.
Милан – Аталанта. Малиновский в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Стартовые составы команд
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