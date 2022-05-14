Милан - Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч «Милан» - «Аталанта» мог быть топовым в 37-м туре чемпионата Италии, однако проблема в том, что одной из команд уже ничего не нужно.

«Аталанта», которая привыкла за последние годы бороться в топ-4, проваливает вторую половину сезона и может остаться вообще без еврокубков. Сейчас команда находится на 8-й позиции, сохраняя шансы только на выход в Лигу Европы. «Аталанта» выиграла лишь дважды в последних семи встречах, часто теряет очки с аутсайдерами и вынуждена попрощаться с Лигой чемпионов в сезоне 2022/23.

Руслан Малиновский в текущем сезоне действует не так ярко, как в минувшем, но все еще имеет стабильную игровую практику. Посмотрим, получит ли украинец шанс в битве с «Миланом».

А вот «Милан», в отличие от «Аталанты», имеет невероятную мотивацию. Команда за два тура до завершения чемпионата лидирует, опережая «Интер» на два очка.

«Милан» после поражения как раз от «Интера» выиграл три кряду встречи и имеет хорошие шансы завоевать первое с 2011 года Скудетто.

Мы считаем, что «Милан» победит, и сделает это уверенно. Нашей ставкой будет позиция фора на хозяев – 1.79 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье