Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Другие новости
11 мая 2022, 06:00 | Обновлено 11 мая 2022, 06:27
1185
0

Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов

Главные новости за 10 мая на Sport.ua

11 мая 2022, 06:00 | Обновлено 11 мая 2022, 06:27
1185
0
Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда. Форвард покинет «Боруссию» Дортмунд.

2. Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей. УАФ выставит футболки на аукцион, чтобы собрать деньги для восстановления Украины.

3. Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25. 36 команд в Лиге чемпионов будут проводить по 8 матчей в новом общем этапе.

4. ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать». Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против «Боруссии».

5. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии. Без Цыганкова и Гуцуляка.

6. Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос. Украинка снялась с Открытого чемпионата Франции.

7. Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. СМИ сообщают о смерти Леонида Кравчука.

8. ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча. Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор.

9. ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина. Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду. Форвард «Зальцбурга» продолжит карьеру в Бундеслиге.

По теме:
Ломаченко поблагодарил деда за победу, Ребров хочет вернуться в Украину
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Астафьева vs Милевский, эвакуация с Азовстали, Лунин дебютирует в Ла Лиге
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 6
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
Футбол | 10 мая 2022, 12:34 3
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина

Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка

Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Футбол | 10.05.2022, 18:40
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11.05.2022, 01:55
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:2. Победный мяч Мане. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль одержал трудную победу над Астон Виллой и догнал МанСити по очкам
Футбол | 10.05.2022, 23:55
Ливерпуль одержал трудную победу над Астон Виллой и догнал МанСити по очкам
Ливерпуль одержал трудную победу над Астон Виллой и догнал МанСити по очкам
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кровь украинцев. Российского посла в Польше облили краской
ВИДЕО. Кровь украинцев. Российского посла в Польше облили краской
09.05.2022, 15:02 3
Война
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
Александр ГВОЗДИК: «Альварес сделал достаточно, чтобы победить Бивола»
09.05.2022, 09:31 1
Бокс
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
Россия пытается взять Рубежное и готовится к наступлению на Лисичанск
09.05.2022, 08:55 3
Война
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
10.05.2022, 03:42 1
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «В среду нас ждет очередной финал»
09.05.2022, 02:40
Футбол
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем