Холанд в Ман Сити, форма сборной Украины, новый формат Лиги чемпионов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 10 мая.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити сообщил о трансфере Холанда. Форвард покинет «Боруссию» Дортмунд.

2. Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей. УАФ выставит футболки на аукцион, чтобы собрать деньги для восстановления Украины.

3. Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25. 36 команд в Лиге чемпионов будут проводить по 8 матчей в новом общем этапе.

4. ПЕТРАКОВ: «Не думал, что немцы будут желать нам добра, а «братья» убивать». Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче против «Боруссии».

5. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии. Без Цыганкова и Гуцуляка.

6. Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос. Украинка снялась с Открытого чемпионата Франции.

7. Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. СМИ сообщают о смерти Леонида Кравчука.

8. ФОТО 18+. Фанатка Атлетика полностью оголила грудь во время матча. Итоговый счет 0:0 не расстроил болельщиков, которые разделили с ней фан-сектор.

9. ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина. Часть болельщиков «матрасников» пыталась вывести украинца из равновесия во время поединка.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала Адейеми на замену Холанду. Форвард «Зальцбурга» продолжит карьеру в Бундеслиге.