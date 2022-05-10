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  4. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии
Чемпионат мира
10 мая 2022, 23:12 |
461
0

ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии

Без Цыганкова и Гуцуляка

10 мая 2022, 23:12 |
461
0
ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии
uaf.ua

Сборная Украины 10 мая прибыла в Германию, где в среду команда Александра Петракова сыграет контрольный матч против «Боруссии» Менхенгладбах.

Тренировка на стадионе клуба была полностью открытой.

В работе принимали участие 21 футболист, а вот хавбек Виктор Цыганков из-за повреждения остался в Словении.

Полузащитник Алексей Гуцуляк будет восстанавливаться еще две недели, поэтому вскоре покинет расположение национальной команды.

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Боруссия М – Украина. Текстовая трансляция матча
сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Алексей Гуцуляк
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Источник Украинская ассоциация футбола
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