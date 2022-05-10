ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии

Сборная Украины 10 мая прибыла в Германию, где в среду команда Александра Петракова сыграет контрольный матч против «Боруссии» Менхенгладбах.

Тренировка на стадионе клуба была полностью открытой.

В работе принимали участие 21 футболист, а вот хавбек Виктор Цыганков из-за повреждения остался в Словении.

Полузащитник Алексей Гуцуляк будет восстанавливаться еще две недели, поэтому вскоре покинет расположение национальной команды.