Чемпионат мира10 мая 2022, 23:12 |
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ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Германии
Без Цыганкова и Гуцуляка
10 мая 2022, 23:12 |
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Сборная Украины 10 мая прибыла в Германию, где в среду команда Александра Петракова сыграет контрольный матч против «Боруссии» Менхенгладбах.
Тренировка на стадионе клуба была полностью открытой.
В работе принимали участие 21 футболист, а вот хавбек Виктор Цыганков из-за повреждения остался в Словении.
Полузащитник Алексей Гуцуляк будет восстанавливаться еще две недели, поэтому вскоре покинет расположение национальной команды.
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