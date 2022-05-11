Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не примет участие в Ролан Гаррос. Грунтовый мейджор пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Вместо украинки на турнире сыграет спортсменка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг.

Отметим, что Свитолина пропустит третий крупный турнир подряд. Ранее Элина снялась с грунтовых турниров категории WTA-1000 в Мадриде и Риме.

Последний матч украинка провела на турнире в Майами, уступив Хитер Уотсон.