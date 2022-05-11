Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
11 мая 2022, 01:00 | Обновлено 11 мая 2022, 01:18
220
3

Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос

Украинка снялась с Открытого чемпионата Франции

11 мая 2022, 01:00 | Обновлено 11 мая 2022, 01:18
220
3
Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не примет участие в Ролан Гаррос. Грунтовый мейджор пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Вместо украинки на турнире сыграет спортсменка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг.

Отметим, что Свитолина пропустит третий крупный турнир подряд. Ранее Элина снялась с грунтовых турниров категории WTA-1000 в Мадриде и Риме.

Последний матч украинка провела на турнире в Майами, уступив Хитер Уотсон.

По теме:
Рейтинг WTA. Украинки в плюсе, рекорды Жабер и Пегулы
Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»
Ролан Гаррос-2022. Призовые по раундам
Ролан Гаррос 2022 Элина Свитолина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
Футбол | 10 мая 2022, 11:44 6
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе
ФОТО. Игорь Беланов вместе с сыном защищает Украину в окопе

Обладатель Золотого мяча взял оружие в руки

Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Футбол | 10 мая 2022, 18:40 8
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25
Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25

36 команд в Лиге чемпионов будут проводить по 8 матчей в новом общем этапе

УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
Футбол | 10.05.2022, 22:50
УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
УЕФА утвердил проведение Евро-2024: турнир длится месяц, финал - в Берлине
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Футбол | 10.05.2022, 03:42
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
Теннис | 10.05.2022, 17:15
Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
Нужен реванш. Определилась следующая соперница Калининой в Риме
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Схоже, що у Світоліної немає ні бажання, ні мотивації продовжувати грати в теніс.
Ответить
+3
Spectra
Вполне логично! Эля показала свой максимум на ОИ, и на ЮСО, теперь пора рожать детей, и жить счастливо, не надо мучить, ни себя, ни нас!
Ответить
0
Nordenus
Надо было Элинке заканчивать с теннисом еще в прошлом сезоне 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
Источник: во время обстрела погиб известный украинский экс-нардеп
10.05.2022, 03:16
Война
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
ВИДЕО. Украинский форвард оформил хет-трик за Динамо Тбилиси
09.05.2022, 08:28
Футбол
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022, 20:45
Война
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
Шедевр Миколенко, дебют Лунина, ассист Зинченко и апсет Канело
09.05.2022, 05:50
Футбол
ФОТО. Несколько взрывов в Одессе. Горит торговый центр, есть погибший
ФОТО. Несколько взрывов в Одессе. Горит торговый центр, есть погибший
10.05.2022, 01:30
Война
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
Михаил МУДРИК: «Что-то сегодня нелетная погода»
09.05.2022, 14:18 1
Война
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
ВИДЕО. «Ты играешь, пока Украина плачет». Фанаты Атлетико пристыдили Лунина
10.05.2022, 12:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем