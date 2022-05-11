Ролан Гаррос11 мая 2022, 01:00 | Обновлено 11 мая 2022, 01:18
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Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос
Украинка снялась с Открытого чемпионата Франции
11 мая 2022, 01:00 | Обновлено 11 мая 2022, 01:18
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина не примет участие в Ролан Гаррос. Грунтовый мейджор пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.
Вместо украинки на турнире сыграет спортсменка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг.
Отметим, что Свитолина пропустит третий крупный турнир подряд. Ранее Элина снялась с грунтовых турниров категории WTA-1000 в Мадриде и Риме.
Последний матч украинка провела на турнире в Майами, уступив Хитер Уотсон.
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Комментарии 3
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Схоже, що у Світоліної немає ні бажання, ні мотивації продовжувати грати в теніс.
Вполне логично! Эля показала свой максимум на ОИ, и на ЮСО, теперь пора рожать детей, и жить счастливо, не надо мучить, ни себя, ни нас!
Надо было Элинке заканчивать с теннисом еще в прошлом сезоне
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