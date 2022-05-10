Сборная Украины представила новую форму для контрольных матчей

11 мая сборная Украины в Германии проведет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

В преддверии поединка сборная представила специальную форму, в которой сыграет эти матчи.

УАФ присоединилась к платформе со сбора средтсв для поддержки Украины - United 24. Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, футболисты выйдут в особенных футболках, которые будут изготовлены в ограниченом количестве. После игр форму выставят на аукцион.

Форму представили для детей из Киева, Харькова, Запорожья, Попасной и других городов.

«УАФ и национальная сборная поддерживают инициативу Президента Украины Владимир Зеленский – U24 – платформу по сбору средств, объединяющую весь цивилизованный мир вокруг восстановления Украины. И в рамках этой поддержки главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве. А средства, собранные за эти поединки, а также за продажу футболок будут перечислены программе United24. Главными составляющими нового дизайна формы являются надпись - United for Ukraine и шеврон с графикой платформы U24. Кроме того, предложил добавить к дизайну формы два оригинальных элемента. Первый – это уникальное изображение карты Украины с границами в виде флагов стран, поддерживающих нас в войне против российских оккупантов. Это наше уважение и благодарность зарубежным партнерам за их помощь. Второй элемент – номера игроков, которые изображены в виде названий украинских населенных пунктов», - сообщил Павелко.

Матч «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

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