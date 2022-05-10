11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Поединок «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Состав сборной Украины

Вратари : Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава). Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).

: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк). Полузащитники : Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).

: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»). Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев).

Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция