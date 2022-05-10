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Товарищеские матчи
Боруссия М
11.05.2022 21:45 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат мира
10 мая 2022, 09:07 | Обновлено 10 мая 2022, 09:13
583
0

Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Германии

10 мая 2022, 09:07 | Обновлено 10 мая 2022, 09:13
583
0
Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Поединок «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.

Состав сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
  • Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).
  • Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев).

Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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