Товарищеские матчи
11.05.2022 21:45 - : -
Чемпионат мира10 мая 2022, 09:07 | Обновлено 10 мая 2022, 09:13
583
0
Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 21:45 видеотрансляцию товарищеского матча в Германии
10 мая 2022, 09:07 | Обновлено 10 мая 2022, 09:13
583
0
11 мая сборная Украины в Германии проводит товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
Поединок «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины начнется в 21:45 по Киеву.
Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1, сервисе OLL.tv, а также в YouTube на официальном канале УАФ.
Состав сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»).
- Нападающие: Артем Довбик (СК «Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо» Киев).
Боруссия М – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 мая 2022, 10:25 3
Джордан Пикфорд похвалил украинца
Футбол | 09 мая 2022, 22:29 0
В команде Руслана Малиновского может смениться главный тренер
Футбол | 10.05.2022, 06:59
Баскетбол | 10.05.2022, 07:00
Война | 09.05.2022, 13:01
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2022, 14:18 1
08.05.2022, 08:10 2
08.05.2022, 23:59 2
09.05.2022, 19:25 1
08.05.2022, 14:15
08.05.2022, 11:41 1
08.05.2022, 23:11 4
09.05.2022, 02:40